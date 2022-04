Benjamín Vicuña contó cómo atravesó sus separaciones amorosas

lunes 18 de abril de 2022 | 6:00hs.

Andy Kusnetzoff recibió a sus cinco invitados en PH, Podemos hablar (Telefe), y cada punto de encuentro se volvió espacio de catarsis e intercambio de puntos de vista. Benjamín Vicuña dijo presente en el segundo programa de la nueva temporada y habló sobre cómo transitó las separaciones de su ex pareja, Eugenia La China Suárez, y anteriormente de Pampita Ardohain.

El actor chileno pasó al punto de encuentro cuando el conductor pidió que se acercaran “los que piensan que se puede tener una buena relación con un ex”. Sin filtro y con sinceridad, Vicuña empezó con una contundente frase: “Separarse es una cagada gigante, pero también hay que poner en perspectiva, y creo que tampoco es bueno dar una bajada de línea”.

“Yo también empatizo y entiendo al tipo que está re caliente y no quiere ver a su mujer, porque he visto casos realmente horrorosos, aprendí que hay muchas historias”, expresó. Y agregó: “La verdad que las mías están infladísimas, tergiversadas y amplificadas por lo mediático, pero no dejan de ser separaciones de amor”.