PSG, con Messi, juega el clásico de Francia

domingo 17 de abril de 2022 | 9:39hs.

El Paris Saint-Germain recibirá al Olympique de Marsella, este domingo desde las 15.45, por la fecha 32 de la Ligue 1. El conjunto de Mauricio Pochettino intentará seguir escapandose en la cima de la tabla en el clásico ante su escolta, cuando faltan otras seis fechas para el final del certamen.

El conjunto parisino marcha líder con comodidad tras cosechar 71 unidades en el certamen local. En su última presentación brilló al golear por 6-1 ante Clermont con tripletes de Neymar y Kylian Mbappé.

En cuanto al equipo, Ángel Di María se reincorporó al grupo el martes, después de perderse los últimos cuatro encuentros del PSG por un problema en el bíceps femoral del muslo derecho, pero todo indicaría que comenzará en el banco al igual que Keylor Navas, quien superó una distensión.

En tanto, el elenco de Marsella marcha como único escolta con 59 unidades, a 12 del PSG. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli llega tras vencer 2-0 a Montpellier con tantos de Cengiz Ünder y Ahmadou Bamba Dieng.

El DT argentino, que no estará presente por una sanción, no contará con Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi y Álvaro, por distintas lesiones o circunstancias. También perdió a su figura y goleador Arkadiusz Milik, que se esperaba que estuviera a dispoisición pero aún no dejó atrás una lesión en los isquiotibiales.