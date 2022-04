Pinti te pinta

domingo 17 de abril de 2022 | 6:05hs.

Goles son amores. Como el amor indisimulable que existe entre Pinti Álvarez y el pueblo colectivero. Anoche, en la apertura de la 4ª fecha de la zona B del torneo Federal A, Crucero derrotó por 1-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco, se recuperó de la última derrota ante Racing en Córdoba y, al menos hasta hoy, mira a todos desde lo más alto de las posiciones.



Obligado por el hecho de ser local, por la necesidad de revertir la imagen de su última presentación y porque su historia le pide protagonismo, Crucero salió decidido a gobernar el juego en los primeros minutos de partido. Con un entusiasta pero aún poco aceitado 4-1-4-1, Miguel Salinas buscó lastimar por las bandas con Perussato y González como las principales referencias.



Y en la primera incursión concreta al arco de enfrente tuvo la apertura del marcador en los pies del propio Perussato, quien remató apenas desviado tras una buena asistencia de Álvarez.



Pero a medida que fueron pasando los minutos el elenco cordobés fue sintiéndose cada vez más cómodo en el Andrés Guacurarí.



A partir del criterioso trabajo de Tomás Federico en el círculo central, y la precisión para salir rápido de contra en triangulaciones cortas, el equipo de Martelotto fue ganando protagonismo y por momentos inclinó la cancha a su favor.



Primero fue Müller, el ex Cobresal de Chile, el que obligó a un espectacular vuelo de Bachke con un remate de media distancia, y más tarde, en la más clara del primer tiempo, Lucio Pérez desvió un frentazo entrando totalmente solo por el segundo palo tras un centro pasado que encontró desnudo defensivamente al Colectivero.



Segundos después, el joven Enzo Avaro –quien viene de jugar para Atlético Rafaela en la B Nacional- definió con sutileza cara a cara con Bachke pero el palo izquierdo le negó la apertura.



Más allá de tener la iniciativa, Crucero careció de precisión y por momentos exageró con los bochazos largos, mientras que Sportivo se las ingenió para, sin tener el dominio de la pelota, ser más punzante y vertiginoso que el dueño de casa.



Pero en el fútbol los goles no se merecen, se hacen. A Sportivo le faltó un goleador. Ese que tiene Crucero. Y que se llama Pinti Álvarez. Ya en tiempo de descuento de la primera parte, Emanuel Sosa sacó un centro pasado desde el sector derecho del ataque que encontró un preciso frentazo del delantero paraguayo para romper la paridad y levantar temperatura en la fresca noche garupaense.



Ahora había que jugar con la desesperación rival.



A los 21’, Pinti le ganó en velocidad a su marcador entrando al área y metió un remate-centro que encontró a Thobías Arévalo en el punto penal, pero el volante no pudo definir en primera instancia y en segunda fue Perussato el que remató desviado en una doble chance concreta para estirar diferencias.



El Verde cordobés, que en la primera parte lastimó cada vez que se hizo ancho por las bandas, perdió precisión en el complemento, y más allá de los cambios, también perdió esa identidad que lo había caracterizado en los primeros 45 minutos.



Las variantes del local, en tanto, tuvieron un objetivo inequívoco: cuidar la pelota y oxigenar al equipo a la hora de marcar y contener.



A poco estuvo Arévalo de marcar un verdadero golazo de tiro libre de casi 30 metros, pero una estupenda reacción de Quinteros lo privó del grito.



Con cuatro delanteros en cancha y dos volantes típicamente ofensivos, Sportivo fue ‘a la carga Barracas’. Con mucha gente, con pocas ideas.



Pero entonces Crucero sacó a relucir su faceta defensiva: apretó, corrió y marcó y prácticamente no le dio opciones a un digno rival que no pudo –o no supo- repetir en la segunda parte lo bueno que había mostrado en la primera.



El ingresado Campozano pudo liquidar el juego mano a mano con Quinteros pero perdió un tiempo y dilapidó su chance. Enseguida el también ingresado Melgarejo sacó un bombazo que rozó el travesaño. Al toque fue Cerdán el que no encontró a Campozano de cara al gol para sellar el pleito. Y por eso el sufrimiento se prolongó unos segundos. Hasta que llegó el pitazo final y el desahogo más esperado. Para volver al triunfo y a la parte alta de las posiciones.