Reclamó por su primo desaparecido y terminó asesinado de varios disparos

domingo 17 de abril de 2022 | 6:06hs.

Una discusión que terminó a los tiros en plena noche del viernes en el barrio Obrero, de Bernardo de Irigoyen, dejó como saldo el asesinato de un productor ganadero de 31 años, que, según las primeras averiguaciones, se habría enfrentado con su homicida, ya que aparentemente lo habría responsabilizado por la desaparición de su primo Maximiliano, de 24 años, quien se dedica a la comercialización de vinos en la frontera y cuyo paradero desde el lunes hasta el cierre de esta edición continuaba siendo un verdadero misterio.



Por el hecho de sangre, el presunto homicida, un comerciante brasileño de 33 años con doble nacionalidad e identificado como Adilson Z. (33), fue detenido por la Policía de Misiones en su propia vivienda, lugar donde se desarrolló la balacera y en donde además los pesquisas secuestraron la presunta arma homicida y una gran cantidad de municiones de distintos calibres.



Fuentes policiales que intervienen en el caso indicaron que la víctima mortal es Diego Rafael Pimentel (31) y el grave suceso se produjo cerca de las 19.30 del viernes en la vereda de la casa del detenido.

Maxi desapareció el lunes 12 de abril. Foto: redes sociales

Según la primera reconstrucción del hecho se estableció que Pimentel arribó en una camioneta Toyota Hilux blanca en compañía de su tío Alberto, padre de Maxi, hasta el inmueble del brasileño, con la intención de exigir informaciones sobre el paradero de su familiar, quien trabajaría para el dueño de casa en la venta de vinos en Brasil.



Registro fílmico clave

Mediante un video de una cámara de seguridad del inmueble que se hizo viral en las redes sociales se pudo establecer que Pimentel llegó hasta el portón de la propiedad en donde fue recibido por el comerciante y que siempre estuvo dentro de su patio. Incluso por momentos buscó escudarse detrás del muro de la propiedad.



A pocos metros de distancia, separados por el portón de rejas, ambos mantuvieron un diálogo que con el correr de los minutos habría subido de tono. Hasta se ve cómo el dueño de casa recibe un golpe en el rostro por parte del visitante, quien parecía llevar un arma de fuego en sus manos, aunque no se alcanzó a ver con mucha claridad en el video.



Mientras esto sucedía. Antonio aguardaba dentro de la camioneta, sin meterse en la cuestión.



Pero tras un largo rato, siempre desde las imágenes del audiovisual, se pudo advertir que en el momento en que Pimentel intentó regresar a su vehículo, el brasileño sacó de entre sus prendas un arma de fuego que llevaba en la cintura con el cual abrió fuego contra el ganadero.



Cómo pudo, este último llegó a meterse dentro de la Hilux, mientras que su tío Antonio logró escapar corriendo del lugar una vez que advirtió el cese de los disparos que eran efectuados por el dueño de casa.



También se pudo ver cómo instantes posteriores al hecho, y ya con Pimentel sin vida dentro del asiento del conductor, desde el garaje de la vivienda salió un coche con varios allegados al comerciante, quienes habrían escapado del lugar ante posibles represalias.



Minutos más tarde arribaron efectivos de la Unidad Regional XII quienes fueron los primeros en constatar el fallecimiento de Pimentel.



La víctima recibió varios impactos de arma de fuego aunque ayer no había trascendido la cantidad de disparos. Todo esto se iba a establecer con la autopsia que fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, que está a cargo de la investigación.



Efectivos policiales dijeron que el dueño de casa manifestó que recibió amenazas de muerte durante el entredicho que tuvo con el visitante y que incluso intercambió disparos con éste, aunque esto último no se pudo precisar en un principio en la filmación.

Una pistola Bersa y una Taurus, ambas 9 milímetros, fueron incautadas. Foto: Policía de Misiones



Durante el trabajo de los efectivos de la División Científica se incautaron una pistola Bersa 9 milímetros con cuatro proyectiles en el cargador. También ocho vainas servidas dispersas frente a la morada.



En tanto, minutos más tarde, durante un allanamiento a la vivienda, se secuestraron una Taurus 9 milímetros con 83 municiones del mismo calibre, dos cargadores con 16 proyectiles y 50 calibre 38.



¿Dónde está Maxi?

Diego Pimentel vivía no muy lejos de la casa de su presunto homicida y se dedicaba a la producción ganadera. Tenía varias chacras y muchos animales en la localidad.



Desde hacía varios días, tanto él como toda su familia estaban más que preocupados por su primo Maximiliano Pimentel (24), quien el lunes por la noche salió de su casa para ir a realizar una entrega de vinos y desde allí no volvió a comunicarse con su entorno.



Un vocero consultado indicó que el joven habría salido con el ahora detenido rumbo a Barracao, Brasil, aunque sólo este último regresó del vecino país.



Transcurridas las primeras 24 horas, la familia del desaparecido denunció el caso ante la Policía de Barracao y un día más tarde lo hicieron ante la Policía de Misiones.



“Maximiliano tiene piel clara y cabello castaño claro. Su padre Antonio Pimentel pide la ayuda de todos, si alguien lo ha visto o tiene información, por favor comunicarse”, rezaba una publicación de Facebook que se viralizó días atrás por parte de allegados y vecinos de la localidad.



Hasta ayer por la noche la Policía se mantenía cauta a la hora de brindar novedades de las tareas de búsqueda, aunque los rumores de que el joven pudo haber sido víctima de algún conflicto vinculado al contrabando de vinos en la frontera crece cada vez más en la zona.

En cifras

8 Es la cantidad de vainas servidas que los investigadores hallaron en el lugar donde se produjo el ataque que derivó en el crimen de Diego Pimentel (31).