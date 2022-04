Transformó su pasatiempo en un medio de vida

domingo 17 de abril de 2022 | 6:05hs.

Un simple pasatiempo, una manera de manifestar sensaciones y emociones sobre el lienzo se convirtieron en pilar fundamental en vida diaria de una chica montecarlense. Colores, formas y figuras que atraen no sólo a ella, sino también a potenciales clientes. Así se resume la historia de Cecilia Komel, una entusiasta que tiene 21 años y su producción artística le sirve para poder pagarse los estudios en Montecarlo.



Además, la joven contó que evalúa hacer otro emprendimiento para sostenerse económicamente y continuar perfeccionando diversas técnicas que fue aprendiendo con el pasar de los años.



“Hago cuadros personalizados de todo tipo y el tiempo que le dedico es de entre cinco y seis horas semanales, ya que ahora comencé a estudiar nuevamente y me queda menos tiempo para dedicar al proyecto”, contó a El Territorio la emprendedora que fuera de este trabajo estudia Profesorado de Primaria en la Escuela Normal de la localidad del Norte misionero. Pero eso no es todo, además estudia profesorado en Pintura, de donde va tomando algunas de las técnicas.



Su actividad independiente se inició en el 2018 y no se detuvo hasta ahora, por el contrario, fue ocupando cada vez más terreno en su vida.



“Primero fue como un hobbie, después me di cuenta de que a mucha gente le gustaba mi trabajo y lo empecé a ver como una nueva forma de ingreso económico”, evocó.



Y aseguró que “eso, ahora, me ayuda un montón en la economía”, pero “me gustaría hacer otra actividad que sea más sustentable”, como enseñar en algún barrio o escuela, ejemplificó entre las opciones que evalúa.



Prever

Como todo emprendedor, Cecilia es previsora en la búsqueda de insumos y se enfoca en los precios convenientes para generar mayor venta y ganancia.



Es así que viaja a la ciudad de Eldorado con el fin de obtener los mejores valores de los materiales que necesita para lograr los mejores costos a la hora de ofertar sus trabajos.



La trabajadora comenzó a vender sus productos en la Feria Joven, que se hace varias veces al año en la plazoleta la Paloma de Montecarlo. Se trata de un espacio creado para que los jóvenes emprendedores tengan dónde promocionar sus creaciones y así darse a conocer entre nuevos clientes y turistas que ocasionalmente visitan la localidad.



También poco a poco empieza a moverse con sus trabajos hacia otras localidades como Eldorado, donde tuvo buena recepción.

El gran desafío de emprender Capacitaciones en auge y cómo lograr sostenerse en el tiempo Se convirtió en chapista por necesidad y ahora enseña a otras mujeres Huyeron de la violencia y ahora van por la independencia económica Dejó trabajos mal pagos y hoy vende sus productos al país Con ayuda de Cáritas, 15 vecinas se forman para salir adelante