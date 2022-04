Dejó trabajos mal pagos y hoy vende sus productos al país

domingo 17 de abril de 2022 | 6:05hs.

En 2012, Viviana Do Santos (35) empezó con el proyecto de decoración de ojotas. Después vinieron los mates y en el camino subía tutoriales a YouTube. Así la empezaron a conocer desde otras provincias y de diferentes países. Actualmente vende su producción en gran parte del país.



Desde que iba al colegio secundario, Viviana tuvo la iniciativa de hacer artesanías para poder pagar los pasajes del transporte público e ir a estudiar. Allí hacía aros y pulseras. “Empecé por una mezcla de necesidad y los recursos que ya tenía, más la habilidad”, explicó la emprendedora a El Territorio.



El emprendimiento comenzó con artesanías y fue mutando. “Con las artesanías arrancó todo y es una cadena que fue en crecimiento”, agregó.



Elegir

Durante el camino tuvo que ir eligiendo cómo seguir, verificar metas y propósitos, entre ellos ser madre presente.



“Quería trabajar desde casa y potenciar lo que venía haciendo desde la secundaria. Ser mamá joven conlleva una responsabilidad y es por eso que, además de emprender, siempre quise estar para enseñarle a caminar, hablar, educar en valores”, explicó Do Santos.



En un momento se encontraba enseñando, dando talleres presenciales sobre decoración de ojotas y cada vez más motivada por la situación se metió en el mundo virtual y creó el canal de YouTube 'Eureka Oberá'.



Hoy tiene casi 27 mil suscriptores a los que les brinda cursos y tutoriales gratis para todos los que quieran aprender.



Las reproducciones de sus videos dando clases virtuales aumentan semana a semana y así también comparte con otros lo que sabe hacer y los incentiva.



Las satisfacciones no llegaron de un día al otro. El éxito vino con los años de trabajo y paciencia, con seguidores de países que no son de habla hispana que le pedían saber más.



“En el canal de YouTube tengo seguidores de todo el mundo, de países de Latinoamérica, de Europa, gente que habla otros idiomas, para eso uso el traductor y mis mates se venden en toda Argentina”, contó feliz por su presente al que aún no le encontró techo.



Según explicó en la entrevista, la decisión de seguir con el emprendimiento Eureka fue porque sentía que en los trabajos en relación de dependencia no era valorada económicamente. Así que dio un paso importante, el crear y creer en su proyecto.



“Trabajé en relación de dependencia: te tratan mal, no te pagan bien, no estás nunca en tu casa y eso es un conjunto de cosas que llevó a independizarme en mi proyecto propio”, sostuvo.



Viviana alienta a las personas a crear y trabajar con sus proyectos.



“Si tenés los ingredientes, hacés la sopa”, ejemplificó y agregó: “Creo que el emprender se trata de tomar la acción y hacer algo, desde un viaje, una huerta, una familia, es una decisión de tomar la acción para emprender”.

El gran desafío de emprender Capacitaciones en auge y cómo lograr sostenerse en el tiempo Se convirtió en chapista por necesidad y ahora enseña a otras mujeres Huyeron de la violencia y ahora van por la independencia económica Con ayuda de Cáritas, 15 vecinas se forman para salir adelante Transformó su pasatiempo en un medio de vida