El gran desafío de emprender

domingo 17 de abril de 2022 | 6:06hs.

En un año con un contexto complicado en materia económica, emprender es la única alternativa para algunos que quedaron fuera del mercado laboral o necesitan llevar más recursos a la casa.



Para otros con mentalidad emprendedora, es la única alternativa que conocen y no temen asumir nuevos riesgos constantemente.



Si bien generalmente sobresalen a la luz historias de emprendedores exitosos, el camino no es fácil y tiene muchos cuesta arriba. Además de saber hacer requiere de disciplina, innovación, experimentación y conocer al cliente. En síntesis, no dormirse ante las novedades constantes.



Un informe publicado recientemente por este medio daba cuenta de que Misiones es la provincia del país con mayor número de cuentapropistas del país.



El trabajo elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de Fundación Mediterránea, informó que un 13% de los trabajadores misioneros son cuentapropistas cuando en la media nacional este sector alcanza el 10%.



“La cultura emprendedora fue creciendo, pero no hay un número de cuántos son y dónde están porque no hay un registro unificado y la Provincia recién ahora está implementando una ley que tiene un parámetro que define qué es un emprendedor. En realidad, cualquiera que empiece una actividad por cuenta propia y que asume riesgos es un emprendedor. Pero como es difícil medir así, hay que tener un parámetro para hacerlo”, explicó Claudio Aguilar, licenciado en Economía y secretario de Desarrollo Económico de la capital misionera.



En ese punto, aclaró que en Misiones, y particularmente en Posadas, se ven dos grupos de emprendedores, los que lo hacen por necesidad económica, algo que surge principalmente entre quienes tienen un trabajo y no les alcanza lo que ganan, o quienes después de los 40 años quedan fuera del mercado y se lanzan a emprender.



“Después están los que ven una oportunidad de negocio y ahí sí varía la edad. Apoyamos a los dos. Desde el municipio trabajamos con el Banco de Herramientas, que es un programa nacional, y en conjunto con el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai) apoyando todas las necesidades que vamos detectando”, comentó.



Así, destacó que a diario atienden a personas que se acercan en busca de fortalecer sus emprendimientos. Varían los rubros, pero principalmente son mujeres.



“Entiendo que tiene que ver con que la mujer se fue incorporando fuertemente al empleo en los últimos años, entonces muchas que eran amas de casa empezaron a estudiar, aprendieron un oficio o algo que ya sabían de su vida y a eso lo implementaron para llevar adelante estos emprendimientos, como costura, cocina, y más que es donde hay mucho pedido. Ahí ves que el 70% son mujeres las que piden financiamiento o algún aporte no reembolsable para abrir sus talleres o pequeñas fábricas de algo vinculado a la alimentación. Y eso se ve mucho entre los 35 y los 50 años”, señaló.



Consultado sobre qué factores llevan a alguien a emprender o reconvertirse laboralmente, indicó: “Lo hacen para tener un ingreso y que se convierta en la manera de sostener el hogar y en muchos casos es el único aporte al hogar. Hoy cuando quedás desempleado después de los 40 años es bastante difícil insertarse laboralmente, el mercado por lo general busca gente menor de esa edad. Entonces, el emprendedurismo es una herramienta importante para seguir trabajando y estar activos”.



En esa línea, sostuvo que en la tierra colorada hay una fuerte cultura emprendedora que se pone de manifiesto en cada localidad o barrio donde se realizan ferias. En Posadas destacó principalmente las del cuarto tramo de la Costanera o a los artesanos del Paseo Bosetti.



“Hay toda una política desde la Provincia y los municipios en promover el emprendedurismo. Eso incentiva a que haya más cultura emprendedora y ganas porque se brindan capacitaciones, créditos en los que también participa el Fondo de Créditos de Misiones, el Ministerio de Acción Cooperativa que trabaja con emprendedores, Desarrollo Social”, comentó, pero aclaró que la premisa es siempre que sean emprendedores que producen localmente, no que revendan.



“La idea nuestra es promover la producción local y a los que quieran emprender con reventa los apoyamos, pero que vayan hacia los canales que tienen ya disponibles, como alquilar un local y ponerse un comercio para compra y reventa”, dijo y contó que entre el Parque Industrial y la Municipalidad de Posadas impulsan el Programa Proyectate de apoyo a pymes y emprendedores, una incubadora de empresas donde se les da un espacio con capacitaciones, entrenamiento, acceso al crédito y registro de marcas, entre otros.



En su edición de hoy, El Territorio refleja una serie de historias de vida de quienes pegaron el volantazo, obligados por el contexto o por decisión propia y se lanzaron a emprender.



En primera persona dan cuenta de cómo y por qué lo hicieron y los desafíos que debieron enfrentar para sostenerse e inspiran a otros a animarse a dar el salto.

