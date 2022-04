Evalúan otorgar un nuevo IFE para un grupo específico

domingo 17 de abril de 2022 | 6:02hs.

La ayuda económica que surgió al principio de la pandemia, llamada IFE, podría volver en este 2022. El gobierno nacional evalúa su retorno y en este caso podría ser destinada a un grupo en particular: monotributistas y trabajadores informales.



Desde hace varios días, en Casa Rosada analizan la posibilidad de que esa ayuda económica entregada durante la etapa más dura de la pandemia de coronavirus retorne como una medida que pueda amortiguar el golpe de la inflación en el bolsillo de los trabajadores infromales.



La idea es financiar el regreso del IFE a través de la aprobación de un proyecto para gravar las ganancias extraordinarias generadas por la suba de precios en los principales productos de necesidad de los argentinos. Si bien aún no se sabe cuál será su monto, el beneficio comenzó siendo de 10.000 pesos hace dos años y estaría atado a la inflación del 6,7% mensual en marzo.



El sector formal tuvo un aumento de salarios a razón del 57,3% anual según los datos del Indec. Sin embargo, los salarios del segmento no registrado, tuvieron un incremento solamente del 40,7%. Ante la inflación, aquellos trabajadores informales perdieron por más de 7 puntos.



Estudios oficiales arrojaron que cerca del 35% de los trabajadores son informales y es por eso que el gobierno quiere destinar los fondos que se obtengan por esta vía ya que buscará atender a trabajadores no sindicalizados. Éstos no cuentan con el recurso de negociar sus salarios en una paritaria y el número se ha visto desactualizado.



Sin embargo, hay algunas dudas ya que el proyecto podría tener objeciones por parte del FMI tras firmar el acuerdo para pagar la deuda externa.

Primer cara a cara con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, participarán desde mañana de las tradicionales reuniones de Primavera del FMI y del Banco Mundial, en lo que será la primera cara a cara de los funcionarios argentinos con el staff de los organismos, luego de la aprobación del programa del FMI al que habrá que "recalibrar" debido a la coyuntura local y al contexto pospandemia en el que se sumaron las severas consecuencias para la economía mundial de la guerra entre Rusia y Ucrania. Guzmán asistirá presencialmente a la cumbre en Washington, mientras que aún no estaba confirmada la participación "virtual o presencial" del titular del Banco Central.