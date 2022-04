Ortelli se despide del TC en La Pampa

domingo 17 de abril de 2022 | 6:01hs.

Guillermo Ortelli vive su carrera despedida del Turismo Carretera en el autódromo de La Pampa y agradeció por el apoyo del público durante tantos años.



“No encuentro el término para agradecer tanto cariño, afecto y respeto. Simplemente quiero agradecer y creo también que es el motivo por el cual se dio esta carrera, más allá de que considero que me retiré en San Juan. Debía un evento como este para que estuviéramos más tranquilos, sobre todo con la pandemia y que el público pueda asistir para poder retribuirle el cariño de tantos años”, manifestó Ortelli.



Al momento de analizar su trayectoria, el ex piloto de 48 años resaltó que luego de alejarse de la practica actividad del automovilismo comenzó a ver en retrospectiva. “Siempre dije que nunca miraba para atrás y después de Villicum fue la primera vez que empecé a recordar todo lo que fue pasando. Todo lo que estoy viviendo es el premio más grande que me voy a llevar”, expresó el multicampeón del TC.



Por su parte, Jonatan Castellano hizo la pole en Toay con un tiempo de 1m14s483/1000.