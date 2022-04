Tres candidatos buscan presidir el radicalismo en Misiones

domingo 17 de abril de 2022 | 6:04hs.

La Unión Cívica Radical (UCR) tendrá el próximo domingo 24 de abril su retrasada elección interna para definir autoridades. Ese domingo, entre tres listas, definirán la presidencia y conformación del comité provincial, la presidencia y conformación de los comités municipales, los representantes de la Convención Provincial, los delegados al comité nacional, y las autoridades de la Juventud Radical. Todo esto entre tres listas.



El mayor interés está puesto en la renovación de la autoridad partidaria del brazo ejecutivo del partido, la presidencia, que por estos días está en manos del radical de Leandro N. Alem, Ricardo Andersen, quien con intenciones de pelear la intendencia de su localidad en 2023 dejará el sillón principal para dedicarse a esa contienda.



La interna

La interna radical viene retrasada, puesto que por Carta Orgánica, la gestión de Andersen venció el 31 de diciembre pasado.



Pero la conducción radical acordó una prórroga, basada en la situación de pandemia y los corrimientos del cronograma electoral nacional del año pasado, que llevó a que la elección de las nuevas autoridades se realice recién el próximo domingo.



Prórroga que algunos esperaban pudiera servir para acordar el reparto de lugares, para evitar la interna, y concretar una lista única que deje a todos conformes.



Dejar conformes a todos los radicales en el marco de una interna es una empresa difícil.



Por momentos, al radical le gusta la interna tanto, o más, que una elección general.



El radical está orgulloso de su democracia interna, y “armar una interna” es la mayor expresión de ello.



Por ello, a la contienda se anotaron tres listas, una liderada por Pablo Argañaraz, otra liderada por Bruno Gini y una tercera liderada por Javier Mela.



Por eso, es más fácil llegar a la contienda que evitarla, aunque de cara a la sociedad no politizada no siempre sea lo recomendable. Sobre todo, por el tono bélico que a veces suelen alcanzar estos debates.



Este año parece ser una excepción, el radicalismo no está ordenado en una sola lista, pero las internas se están desarrollando en un clima de calma.



El radicalismo es el partido con mayor estructura dentro de Juntos por el Cambio en Misiones. Mantener el orden y la unidad interna, luego de una elección partidaria, es fundamental para que pueda ser la locomotora del espacio y no terminar relegado como vagón de cola.



Los candidatos

Los candidatos se dividieron en tres espacios. Bien marcados y que en algunos casos tienen uniones que meses atrás eran impensadas después de lo que se vio en las primarias àbiertas simultáneas y obligatorias (Paso) del año pasado, cuando por presión política y hasta con intentos judiciales los radicales trataban de impedir las candidaturas propias.



Esos sectores en pugna ahora aparecen en un mismo espacio. Una muestra de que el radicalismo vive y entiende de una manera muy especial su disputa interna.



Pablo Argañaraz

Pablo Argañaraz es uno de los candidatos a la presidencia del partido centenario en Misiones. Veterinario de profesión, y concejal de Posadas con mandato desde el 10 de diciembre pasado, tiene como acompañantes de su espacio a dirigentes como el diputado nacional Martín Arjol, la diputada provincial Lilia Torres y a dirigentes como Luis Pastori, Hernán Damiani, Gustavo González, Anita Minder.



Bruno Gini

Bruno Gini, avalado por Pianesi.

Bruno Gini es otro de los candidatos que aspira a que darse con el sillón principal del comité provincia. Nacido políticamente en la Franja Morada, es profesor de Historia y por estos días ejerce como secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau).



Detrás de la candidatura de Gini se alinean dirigentes como el diputado provincial Ariel “Pepe” Pianesi, Francisco Fonseca y Héctor Falsone. Este espacio ostenta por estos días la conducción de la Convención Radical, máximo organismo partidario.



Javier Mela

Javier Mela, en línea con Navarro.

El tercero de los candidatos es el ex diputado provincial Javier Mela.



El abogado posadeño conformó una lista con el acompañamiento de un histórico dirigente radical de la capital provincial, el médico Osvaldo Navarro.



Desde este espacio esperan ubicarse como una alternativa a la disputa interna que desde hace tiempo se viene gestando entre los espacios de la dirigencia tradicional, encarnados en la lista de Argañaraz, y los sectores de la juventud, que encarna la lista de Gini.



El próximo domingo, desde las 8 y hasta las 18, en 81 mesas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de Misiones, se definirá quienes serán las nuevas autoridades de la UCR misionera.



Aquellas que deberán llevar el timón del Partido Centenario de cara a la elección general del próximo año.

En cifras

81 Es la cantidad de mesas que estarán distribuidas en toda la provincia para las elecciones internas a realizarse de 8 a 18 el domingo 24.