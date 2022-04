Inmobiliarias de Misiones participaron del debate nacional por nueva ley de alquileres

domingo 17 de abril de 2022 | 6:02hs.

El debate por la nueva ley de alquileres habilitó la expresión de los sectores relacionados a las viviendas de todo el país, que por estos días se están expresando en el Congreso de la Nación para pedir que las modificaciones legales que se implementen a partir del próximo mes tengan en cuenta las realidades de todas las provincias y no sólo la de la ciudad de Buenos Aires.



Desde Misiones se sumaron al debate nacional el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Pablo Daviña, y la titular del Colegio de Corredores Públicos, María Bowen, quienes manifestaron las realidades de la tierra colorada en materia de alquiler de viviendas y pidieron que se tenga en cuenta los sueldos de los trabajadores de cada lugar y las características de la realidad de los alquileres locales para la nueva legislación.



“Hemos intentado hacer un listado para que todas las partes estén representadas, con un criterio federal, ya que todos somos parte de la problemática y nos parece importante escucharlos”, indicó la diputada Cecilia Moreau el martes pasado al abrir la ronda de consultas que inició la comision de Legislacion General con miras a la modificación de la ley de alquileres.



Seguidamente la diputada Moreau explicó que “por indicación del presidente de la Cámara, Sergio Massa, estamos tratando de dar un paso adelante, con la participación de más organizaciones de la sociedad civil, de todo el país, que en general no tienen acceso al Congreso de la Nación”.



En esa oportunidad los referentes de Misiones explicaron que el sector inmobiliario de la tierra colorada quiere que se vuelva al plazo de dos años de alquiler por contrato y que el cálculo para ajustar los precios de las locaciones tenga en cuenta la escala salarial de cada región del país, “no es lo mismo un sueldo de Buenos Aires que uno de la Patagonia y otro de Misiones, que históricamente son más bajos”.



“Un gran problema de la normativa actual es el mecanismo de actualización anual de los precios de los alquileres de acuerdo a una fórmula que combina inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con variación salarial y esto generó un drama para el inquilino que vive lejos de Buenos Aires porque se fija un porcentaje de aumento para todas las provincias cuando cada una de ellas tiene una realidad distinta en materia de salarios y comportamiento de los precios de los productos que hacen a la canasta básica” explicó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones, Pablo Daviña, ante los legisladores de la comisión de Legislación General.



Luego agregó que “antes de que se ponga en vigencia la actual ley, los aumentos se pactaban de acuerdo a los incrementos salariales y realidad de cada provincia”, y en ese sentido solicitó que se vuelva a esa forma de cálculo porque es más justa para los bolsillos de los inquilinos que viven en el interior del país.



“Lo ideal es que las partes que celebran un contrato de alquiler tengan libertad de ajustar conforme a la realidad económica de cada zona, porque, por ejemplo, en Misiones tenemos la plaza de Puerto Iguazú, donde generalmente hay poca oferta y la gran mayoría se vuelca a la locación temporaria. Pero eso no sucede en el resto de la provincia”, explicó Daviña en su participación en la Cámara de Diputados de la Nación.



El representante de las inmobiliarias misioneras también destacó que esas diferencias que se dan hacia adentro de cada jurisdicción también se dan entre las distintas regiones geográficas, “porque, por ejemplo, no todo el país puede lograr un incremento salarial como tienen los empleados petroleros de Neuquén o Chubut, donde los sueldos están en el orden de los 300.000 pesos y por eso la ley tiene que contemplar a cada zona, porque en definitiva quien alquila habitualmente es una asalariado que depende de sus ingresos para pagar un alquiler”.



Por su parte, la titular del Colegio de Corredores Públicos de Misiones, María Bowen, destacó que la normativa en vigencia provocó “una grave distorsión en detrimento de las partes”.



Los referentes del mundo inmobiliario misionero fueron parte de la agenda de más de 40 expositores, relacionados a la actividad de las locaciones de inmuebles de todo el país, que entre la semana pasada y la próxima serán convocados, algunos de manera presencial y otros conectados desde sus lugares de residencia, para expresar su parecer sobre lo que se necesita en materia legal para regular ese mercado.



Lo que piden las provincias

Esa apertura al debate que se impulsó desde la Cámara de Diputados de la Nación permitió sumar las opiniones de los referentes de todo el país. Ese fue el caso del director de Defensa del Consumidor de Chaco, Giovanni Tessaro, quien manifestó que “es fundamental regular los precios de los alquileres que hoy son muy caros”.



Por su parte, Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, consideró que “la norma actual no contribuyó a dar solución a la crisis habitacional, a incrementar las plazas disponibles, a facilitar el acceso. Fue exactamente al revés, porque profundizó la escasez de oferta, disparó los valores y tornó menos previsibles las condiciones contractuales”.



Desde la provincia de Río Negro se sumó la Unión de Inquilinos que preside Roberto Díaz, quien destacó que “las personas que alquilan no quieren saber nada con volver a los aumentos semestrales en los contratos” y tambien advirtió que “no existe la libertad de las partes al momento de firmar un contrato de locación porque en la realidad el inquilino se ve forzado a firmar cuestiones que están por fuera de la ley cuando el Estado no regula fuertemente a este sector”.



Fernando Olcese es el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis y pidió a los diputados nacionales “volver al período contractual mínimo de dos años porque lo que vemos es que lamentablemente no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina”, admitió.

Las exposiciones de referentes del sector continúan esta semana

Las exposiciones de referentes del sector de los alquileres de todo el país continuarán el martes y miércoles de la semana próxima. Luego será el momento del debate interno de los legisladores que integran la comisión de Legislación General, donde se intentará lograr dictamen favorable para algunos de los 30 proyectos de ley que hasta el momento se presentaron.



La idea oficial es que esos dictámenes sean tratados en el recinto de la Cámara de Diputados durante la primera quincena de mayo, cuando se espera lograr la media sanción de la nueva ley.



Desde el espacio de Juntos por el Cambio se propone modificar los artículos relacionados con la duración de los contratos y con la actualización anual. En tanto, desde el oficialista Frente de Todos se busca poner el foco en el rol que debe ocupar el Estado en esta situación, instalar un tope de precios iniciales de alquileres y debatir sobre la idea de un impuesto a los propietarios que tengan inmuebles “ociosos” y no los alquilen



La semana pasada se sumó un nuevo proyecto de ley impulsado por el diputado de Entre Ríos Rogelio Frigerio, que propone eximir del pago del impuesto a los Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler.



A diferencia de las otras iniciativas que hay en la Cámara de Diputados, el proyecto del legislador y ex ministro del Interior y Obras Públicas -y que también fue presentado en el Senado por la neuquina Lucila Crexell- incorpora una exención en la ley N° 23.966 de Bienes Personales para eximir del pago de ese tributo a los propietarios de inmuebles ofrecidos para alquilar cuyo valor no supere los 30 millones de pesos.