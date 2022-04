Toto en Boca de todos

sábado 16 de abril de 2022 | 6:01hs.

El delantero Eduardo “Toto” Salvio se presentó ayer al entrenamiento que Boca llevó adelante en el predio que posee en Ezeiza, en su reaparición pública luego de haber sido denunciado por su ex esposa en una causa por lesiones en contexto de violencia de género en la madrugada del pasado jueves.



Salvio, de 31 años, no había acudido a la práctica de Boca del jueves último exceptuado por el club para que resuelva su situación judicial tras al incidente que protagonizó con su ex esposa Magalí Aravena al arrastrarla colgada de la puerta de su auto tras una discusión que mantuvieron en el barrio porteño de Puerto Madero donde tiene su domicilio el futbolista.



Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, Salvio fue sometido a una indagatoria el jueves por la tarde en la que dio su versión de los hechos, en la que negó haber atropellado a su ex mujer y la acusó a ella de haberlo hostigado y ocasionado daños en su auto.



Voceros judiciales informaron que la Justicia porteña dispuso para el delantero una serie de medidas restrictivas para este tipo de casos como una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio donde se encuentre la denunciante y la abstención de contacto con ella por cualquier medio salvo las cuestiones relativas a los hijos.



También le impusieron una prohibición para conducir vehículos por 30 días y dar aviso a la fiscalía y/o el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 12, en caso de que deba salir del país.



El hecho se registró alrededor de las 0.50 de la madrugada del jueves último en la calle Azucena Villaflor y Juana Manso, en el barrio porteño de Puerto Madero.Según expresaron las fuentes, la ex esposa del futbolista, identificada como Magalí Aravena, fue atendida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) a raíz de un impacto que sufrió en una de sus rodillas.



“No está para el fin de semana”

Por lo pronto el técnico de Boca, Sebastián Battaglia, no contará con Salvio para el partido de mañana ante Lanús porque “su cabeza no está para el fin de semana”.



“Hablamos con Toto y seguramente su cabeza no está para el fin de semana, ya estuvimos al tanto de todo lo que fue el día de ayer (por el viernes). Pasa por una situación difícil y comprendemos lo que está viviendo”, contó el DT en la conferencia de prensa.



“Son situaciones difíciles, debemos superarlas. El plantel vivió la situación pero hay que enfocarse en lo que viene y tratar de hacer lo mejor contra Lanús”, confesó Battaglia.



“Es un momento sensible para Salvio, está resolviendo cuestiones suyas. No puedo responder por los demás, sólo voy a decir que se están encargando los directivos”, detalló.



Boca recibirá mañana a las 19 a Lanús, en un partido clave por la 10ª fecha de la zona B, en la que se posiciona cuarto -último cupo para los playoffs- con 16 unidades.



El posible once titular: Javier García; Luis Advíncula, Gastón Ávila, Marcos Rojo y Frank Fabra; Cristian Medina, Guillermo Fernández y Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.