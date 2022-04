Abogado de Macarrón dijo que no hay pruebas contra su cliente

sábado 16 de abril de 2022 | 6:03hs.

El defensor del médico traumatólogo Marcelo Macarrón, que afronta un juicio como acusado de instigar el crimen de su mujer, Nora Dalmasso, cometido hace 15 años en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, aseguró que “no va a aparecer jamás prueba contra” el viudo porque “no existió” el hecho que le imputan, al tiempo que sugirió que el femicidio pudo ser utilizado para dirimir internas entre integrantes de distintos sectores políticos de esa época.



Tras concluir la quinta semana del juicio, en diálogo con el portal de noticias Télam, el penalista Marcelo Brito cargó además contra el fiscal Luis Pizarro, último instructor de la pesquisa, al considerar que “planteó una hipótesis absurda y fantasiosa”.



“No va a aparecer jamás una prueba, no por arte de magia, sino porque jamás existió el hecho” que se le imputa a Macarrón (62), dijo Brito, al referirse a la acusación como presunto instigador del crimen de Dalmasso (52), cometido el 26 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.



Para el defensor, la acusación del fiscal Pizarro, que describe un acuerdo de Macarrón con otras personas para asesinar a Dalmasso y la supuesta contratación de sicarios para cometer el hecho debido a conveniencias económicas y políticas, es un “absurdo”.



Al respecto, aseguró que esas supuestas personas que participaron del acuerdo, al igual que los intereses políticos y económicos, “hasta ahora no aparecieron”.



Para Brito, el proceso de instrucción “revela graves irregularidades durante la etapa de investigación, que fueron cometidas por cada uno de los fiscales” del caso, por lo que consideró que la requisitoria fiscal de elevación a juicio es “nula”.



Explicó que no planteó la nulidad -aunque sí expuso esas supuestas irregularidades ante el jurado y tribunal de enjuiciamiento- porque su asistido le pidió ser sometido a juicio para demostrar su inocencia.



“Por encima de todo, está la voluntad de Macarrón, quien prefirió sentarse en el banquillo de acusados, que haya sentencia y se termine su persecución penal. Tenemos la certeza de su inocencia”, destacó el letrado.



Brito agregó que el fiscal Pizarro tomó la misma prueba con la cual el fiscal anterior del caso, Daniel Miralles, persiguió penalmente a Macarrón como supuesto autor del crimen, por lo tanto “si antes estábamos pobres, hoy estamos en la miseria probatoria y eso es lo que claramente surge del debate”.



En ese sentido, el defensor cuestionó a Pizarro por no haber cumplido con la responsabilidad de dar continuidad a la investigación para determinar lo que describe en la acusación, es decir, dar con los autores de ese presunto acuerdo para asesinar a Nora, con los supuestamente contratados para matar a la mujer y con quienes se beneficiaron con su muerte.



El defensor del viudo sostuvo además que en el juicio están emergiendo los “personajes” de la trama política del “invento de las historias”, quienes, consideró, direccionaron la investigación por “minúsculos problemas políticos”.



Entre ellos, Brito mencionó al entonces secretario de Seguridad de la provincia Alberto Bertea, al fiscal Pizarro y al abogado Daniel Lacase, representante legal de Macarrón en la primera etapa de la instrucción de la causa.



En 2005 Bertea era titular del Tribunal de Conducta Policial del organismo de seguridad provincial y tenía como secretario de esa institución al ahora fiscal Pizarro.



El abogado Brito no descarta la posibilidad de que Pizarro haya sido manipulado por Bertea para direccionar la causa hacia Macarrón, como una forma de atacar a Lacase.



Para el defensor, Macarrón está sentado en el banquillo de los acusados por un “armado político” entre Pizarro y Bertea para ver si podían tener revancha contra Lacase, ya que cada uno quiso mostrar “cuál era más poderoso políticamente”.



Más testimoniales

El juicio por el femicidio de Dalmasso comenzó el 14 de marzo último y hasta ayer se llevaron a cabo 14 audiencias.



Está previsto que durante este mes sean citados a declarar como testigos el abogado Lacase y el empresario Miguel Rohrer, ambos señalados por los hijos de Macarrón (Facundo y Valentina) como “sospechosos” del hecho que no fueron investigados.



Rohrer, Lacase y el abogado Rafael Magnasco se presentaron espontáneamente en la causa durante la investigación y aportaron elementos de prueba para evitar ser incriminados.