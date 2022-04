sábado 16 de abril de 2022 | 6:05hs.

Cuando empezó a dar sus primeros pasos en el básquet, en su Nueva York natal, Melvin Johnson jamás pensó que se convertiría en profesional y que su carrera lo traería a Argentina y, muchos menos, a Oberá.



Pero la vida da muchas vueltas y el estadounidense se convirtió este año en la figura del Celeste en la Liga Nacional y en uno de los mejores jugadores del torneo, con un promedio de casi 20 puntos por partido. Un distinto del que depende mucho el juego del conjunto misionero.



El ‘1’ de OTC tiene la mente fija en lo que se viene para el Celeste: los playoffs. No le importa el puesto de la tabla: “Le podemos ganar a cualquiera”, anticipó en un mano a mano con El Territorio.



Mientras descansaba y se preparaba para la siguiente práctica, Melvin Johnson interrumpió la rutina en la Capital del Monte y confesó que está enteramente dedicado al club, que por ahora no se dio el gusto de recorrer Misiones y que se siente confiado para la postemporada de la Liga Nacional.



“No me importan las ciudades o los países, a mí me importa el profesionalismo de las personas. Eso es lo que me importa. Argentina ha sido una gran experiencia. A cada lugar al que uno llega es una nueva aventura, una nueva experiencia. Trato de aprender la cultura de argentina todo lo que puedo, mientras mantengo mi carrera profesional”, contó el base del Celeste



“En Oberá encontré un club profesional, de principio a fin. Es una ciudad pequeña a la que me acostumbré rápido. Fue fácil adaptarme. Me han recibido muy bien. No exploré mucho entre entrenamientos y partidos. Trato de volver a casa y recuperarme para el próximo partido”, aseguró.



Esa es la rutina de uno de los goleadores de la Liga Nacional. Del departamento a los entrenamientos. De regreso al departamento para descansar y preparar el próximo encuentro. Parece parco, pero en realidad la mente de Johnson está puesta en los playoffs.



El lunes OTC recibirá desde las 21 a Comunicaciones de Mercedes en su último partido de la fase regular.



La clasificación a playoffs es un hecho, pero el Celeste quiere quedarse con el 8° puesto para tener la ventaja de la localía en el primer mano a mano. Será cuestión de ganar y esperar otros resultados. Nada de eso le importa a Johnson.



“Creo que somos un gran equipo. Hemos tenido jugadores lesionados o enfermos, pero cuando nos enfocamos somos un muy buen equipo. En los últimos meses tuvimos grandes partidos y ahora estamos enfocados en los playoffs. Le podemos ganar a cualquiera, no será sencillo, pero creo que tenemos una gran plantilla y un gran equipo detrás, que está enfocado”, analizó.



“Ha sido un año muy largo. Quizás a veces uno pierde la motivación después de tantos partidos, pero jugar los playoffs nos mantiene enfocados. Cada juego vale y tenemos una gran energía. Lo hablamos todos los días y nos estamos preparando para eso”, agregó confiado para lo que viene.



De la playa a la selva

Luego de terminar la universidad, Melvin Johnson decidió que quería ser profesional. No fue elegido en el Draft de la NBA en 2016 y se mudó a Italia. Alternó entre la Serie A y la Serie 2 hasta que Argentina se cruzó en su camino. En la temporada 2019/20 fue parte de Peñarol de Mar del Plata y para la 2021/22 se mudó a Misiones.



“Cuando llegué me tomé las cosas día a día. Me encontré con un gran equipo y buenos entrenadores. Con una estructura que funciona como se supone que tiene que funcionar una estructura profesional. Me recibieron muy bien”, recordó.



El idioma puede ser una barrera en muchas oportunidades, sobre todo fuera de la cancha, aunque Johnson reconoció que la mayor parte del tiempo la pasa en el club o en su departamento.



“Salgo de casa para ir a comer a veces, pero en general estoy en mi casa. Quizás después de la temporada vaya a las Cataratas, pero estuve un poco perezoso para salir a explorar y enfocado en los entrenamientos y los juegos”, contó.



Si tiene que hablar con sus compañeros más allá de una práctica o un partido, el goleador de OTC tiene ayuda. “Puedo mantener una charla corta, pero si necesito darles un mensaje a mis compañeros o al coach, Facundo (Giorgi) me ayuda mucho traduciendo. Tenemos un par de jugadores que hablan muy bien en inglés, así que (el idioma) no es un problema”, avisó.



En un futuro inmediato aparecen, para OTC, los playoffs, pero también el final de un extenso año y el nuevo armado del plantel para la próxima temporada. En ese armado el nombre de Johnson seguramente sonará fuerte, sobre todo teniendo en cuenta su gran rendimiento en la fase regular.



“Quedarme sería una buena idea. Es algo que lo considero, pero cuando termine la temporada analizaré con mi agente las opciones y elegiré la mejor”, cerró el estadounidense que pretende ser figura en los playoffs para un Celeste que quiere hacer historia.