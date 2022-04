Audiencia pública por precios de gas y electricidad

sábado 16 de abril de 2022 | 6:04hs.

La Secretaría de Energía de la Nación convocó a audiencia pública para volver a aumentar las tarifas. El nuevo ajuste para la mayoría de los usuarios será de hasta 21,5 por ciento en gas y 17 por ciento en luz, y no podrá superar el 42,72 por ciento a lo largo de todo el año.



Para los beneficiarios de la tarifa social la suba será menor, mientras que el 10 por ciento de los usuarios de mayor poder adquisitivo deberán afrontar una suba mayor porque dejarán de percibir subsidios.



Las audiencias serán el 10, 11 y 12 de mayo y el objetivo oficial es que los nuevos cuadros tarifarios entren en vigencia el 1 de junio. Luego el incremento se termina trasladando también a las provincias.



Lo acordado en el 'Memorando de políticas económicas y financieras' firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional es que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento anual equivalente al 40 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto de los usuarios la suba será equivalente al 80 por ciento del CVS del año anterior.



En 2021 el CVS subió 53,4 por ciento. Por lo tanto, para los que tengan tarifa social el tope es del 21,36 por ciento y para el resto trepa al 42,72 por ciento.



La excepción es el 10 por ciento de mayor poder adquisitivo, que deberá afrontar un incremento sustancialmente mayor, ya que se le quitarán los subsidios, aunque el gobierno todavía no precisó a cuánto llegará ese aumento, consignó el diario Página 12.



Como las tarifas ya aumentaron un 20 por ciento en marzo para todos los usuarios, Energía informó que ahora la suba para la mayoría de los usuarios de gas será de 21,5 por ciento, mientras que en el caso el ajuste promedio llegará al 17 por ciento.



Los beneficiarios de la tarifa social no tendrán mayores aumentos de gas durante este año y para los de la luz el retoque será de 6 por ciento.



Las audiencias públicas serán para definir no sólo los aumentos de 2022 sino también los del año próximo, en los cuáles regirán los mismos topes del 40 y 80 por ciento del CVS, aunque en ese caso, se informó, la variación salarial que se tomará como referencia será la de este año.