Rusia amenazó con una guerra nuclear si Finlandia y Suecia se unen a la Otan

sábado 16 de abril de 2022 | 6:05hs.

La adhesión de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) traería “consecuencias” para estos países y para la seguridad europea, advirtió ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.



“Naturalmente, lo tienen que decidir las propias autoridades de Suecia y Finlandia, pero deben comprender las consecuencias de ese paso para nuestras relaciones bilaterales y la arquitectura de seguridad europea en general que ahora está en crisis”, dijo la portavoz de la cartera, Maria Zajarova.



El jueves, el ex primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, había advertido que si estas naciones se unen a la Otan, Rusia reforzará su contingente militar, incluyendo armas nucleares, en el mar Báltico, cerca de Escandinavia.



“En este caso, no se puede hablar de un estatus no nuclear para el Báltico”, dijo Dmitri Medvédev, lo que sugiere que Rusia podría desplegar misiles Iskander, armas hipersónicas y barcos con armas nucleares en la región.



Zajarova enfatizó ayer en una declaración publicada en la web de la Cancillería que la membresía eventual de las dos repúblicas nórdicas en la Otan “a duras penas contribuirá a fortalecer el prestigio internacional de Suecia y Finlandia”.



“Ser miembro de la Otan no puede reforzar su seguridad nacional. De facto (Finlandia y Suecia) estarán en la primera línea de la Otan”, agregó.



Los comentarios de Medvedev se encuentran entre las amenazas más detalladas que Rusia ha emitido sobre la posibilidad de que sus vecinos del noroeste se unan a la alianza después de décadas de permanecer al margen. Pero tanto Finlandia como Suecia dijeron esta semana que están reconsiderando la cuestión a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.



Estados Unidos sostuvo que la posible incorporación de Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte generaría más estabilidad en la región, un punto de vista que Rusia rechaza de plano.



La frontera de Rusia con Finlandia se extiende por más de 1.300 kilómetros, más que la longitud total de su frontera con los actuales miembros de la Otan.



Si los países se unen a la alianza, “tendremos que fortalecer seriamente nuestras fuerzas terrestres y antiaéreas y desplegar fuerzas navales sustanciales en la cuenca del Golfo de Finlandia”, dijo Medvedev.



Suecia no descarta la opción, pero por el momento mantiene una posición más prudente sobre ello.



Los otros países nórdicos y bálticos ya son miembros de la alianza militar: Noruega, Dinamarca e Islandia lo son desde su fundación en 1949, mientras que Polonia lo es desde 1999 y Estonia, Lituania y Letonia desde 2004.



Misiles de largo alcance

Las fuerzas rusas atacaron ayer la ciudad de Mariupol con misiles de largo alcance, un recurso que Moscú usa por primera vez desde que inavdió ucrania, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksandr Motuzyanyk.



La estratégica Mariupol, junto al mar de Azov, es una de las principales metas de los rusos en su esfuerzo por lograr el total control de la región de Donbass y formar un corredor terrestre en el este del país desde la anexionada península de Crimea.



Motuzyank sostuvo que en Mariupol los combates callejeros continuaban, por ejemplo, en la siderúrgica Illich, cerca del puerto.Con ello, Motuzyank contradijo la versión rusa según la cual la siderúrgica ya estaría bajo pleno control ruso.



Mariúpol albergaba 400.000 personas antes de la guerra, pero fue reducida a escombros en siete semanas de asedio y bombardeos. Miles de civiles murieron en la ciudad y decenas de miles siguen atrapadas.

Nuevo intercambio de prisioneros

Un nuevo intercambio de prisioneros de guerra tuvo lugar en las últimas horas en la región de Jerson, al sur de Ucrania, una zona que está parcialmente bajo control ruso, anunció el ejército ucraniano. ”Tras tensas negociaciones, logramos acordar un intercambio de prisioneros en la zona del pueblo de Posad-Pokrovske, donde fueron intercambiados cuatro prisioneros rusos por cinco de los nuestros”, dijo el comando sur del ejército ucraniano en su página en Facebook. Jerson está bajo control del ejército ruso desde principios de marzo, así como otras localidades de esta región costera, precisó la agencia de noticias AFP. La cifra exacta de prisioneros de guerra que capturó cada país y su localización es una incógnita. Desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero, se produjeron varios intercambios de prisioneros. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski propuso esta semana intercambiar a un allegado de Putin, el diputado y magnate ucraniano Viktor Medvedchuk, detenido el martes, por ucranianos capturados por Rusia. Pero el portavoz del Kremlin rechazó la idea al afirmar que “no es ciudadano ruso y no tiene ningún vínculo con la operación militar especial.

Atacan una fábrica de misiles ucraniana cerca de la capital

En el este de Ucrania, Donetsk continúa siendo escenario de combates. Foto: AP

Rusia anunció ayer que destruyó una fábrica de armas a las afueras de Kiev e informó que la ofensiva contra la capital ucraniana se intensificará en respuesta a “ataques terroristas y sabotajes perpetrados en territorio ruso”.



“El número y la magnitud de los ataques con misiles en lugares de Kiev aumentarán en respuesta a todos los ataques de tipo terrorista y a los sabotajes perpetrados en territorio ruso por el régimen nacionalista de Kiev”, anunció el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov.



El funcionario detalló que durante las últimas horas destruyeron una fábrica de misiles tierra-aire a 30 kilómetros de la capital ucraniana, consignó la agencia de noticias AFP.



Se trata de la empresa Vizar que produce los misiles Neptune, el mismo tipo de armamento con el que los ucranianos aseguran haber atacado el Moskva.



Rusia informó de una explosión en su buque insignia tras un incendio que no afectó a su tripulación de más de 500 hombres y luego confirmó el naufragio, en lo que representa un importante revés para sus fuerzas.



El jueves, los gobernadores de dos regiones rusas, fronterizas con Ucrania, acusaron al gobierno de su país vecino de bombardear dos pueblos en territorio ruso, Klimovo y Spodariushino, ataques en los que hubo siete heridos, entre ellos un bebé.



Según Kiev, son los servicios secretos rusos los que ponen en práctica “ataques terroristas” en esa región para alimentar la “histeria antiucraniana” en Rusia.



En el este de Ucrania, en la región del Donbass, Donetsk continúa siendo escenario de combates “en toda la línea del frente”, en los que murieron tres personas y otras siete resultaron heridas, según la presidencia ucraniana.