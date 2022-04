Lula prometió una reforma tributaria

sábado 16 de abril de 2022 | 6:02hs.

El ex presidente de Brasil y candidato para las elecciones de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, y el ex gobernador paulista Gerardo Alckmin, señalado como su seguro compañero de fórmula para las elecciones de este año, compartieron un acto frente a sindicalistas, en el que el ex mandatario prometió una reforma tributaria para que aporten más los sectores más ricos y una nueva legislación laboral producto de un acuerdo. “Tendremos que hacer una reforma fiscal que tenga en cuenta que el que gana más tiene que pagar más. Una reforma que no permita que una persona que vive con un salario de 3 o 4 mil reales (637 u 850 dólares), al comprar un producto, pague lo mismo que paga el presidente de un banco”, avisó Lula.