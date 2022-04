Voluntades prepara una feria solidaria para juntar fondos

sábado 16 de abril de 2022 | 6:04hs.

La Asociación Civil Voluntades prepara para este 7 de mayo una feria para recaudar fondos para las diversas tareas que encaran. Habrá ropas, libros, zapatos y carteras, entre otros artículos, que serán puestos a la venta en el salón de la Capilla Stella Maris (Lanusse y Costanera, de Posadas) de 8 a 20.



Con lo recaudado, como todos los años, comprarán insumos personales para los pacientes internados y sus familiares de los hospitales que integran el Parque de la Salud de Posadas, explicaron.



Para ello reciben donaciones en la sede ubicada en calle Santa Fe 1446 (segundo piso E del edificio Juan Pablo VII) los lunes y martes de 16.30 a 18.



Voluntades es una de las asociaciones con más trayectoria en el servicio social de la provincia.



Si bien su impulsora Maia Ayrault se adentró en el voluntariado dentro del antiguo Hospital Madariaga en la década del 90 tras quedar desempleada, con el tiempo fue formando un equipo de trabajo que también empezó a dar servicio en el viejo pabellón de pediatría y en otros nosocomios. Así, en 2003 se gestó formalmente la Asociación Civil Voluntades.



Hoy la ONG tiene presencia en el Madariaga, el Pediátrico, el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) y el Hospital de Fátima. Incluso crearon el primer y único banco ortopédico del Parque de la Salud, donde entregan en préstamo insumos médicos. Hay desde muletas, bastones, andadores y trípodes hasta fajas.



A quienes por tratamientos están en los centros de salud, Voluntades les provee desde pañales, peine y jabón hasta ropa y toallas para el enfermo y su familia, no así dinero.



Un grupo de voluntarios se junta cada semana a clasificar y armar bolsas en las que va la asistencia. Lavan y desinfectan la ropa, cosen toallas, arman kits de aseo personal y semanalmente eso se distribuye.



Ni la pandemia de Covid-19 los detuvo. Durante ese tiempo las donaciones se armaban en bolsas que eran entregadas en la puerta de los nosocomios, ya que no estaba habilitado el ingreso de personal ajeno al centro de salud.



Con la apertura de actividades pudieron volver y ya se los puede ver nuevamente recorriendo los hospitales y tendiendo una mano a quien más lo necesita en un momento complejo.



La asociación tiene unos 30 voluntarios y todo lo que hacen es ad honorem, por el solo hecho de ayudar. Por eso ahora necesitan la ayuda de la comunidad para seguir colaborando.



“Sigo porque hay mucho para hacer en los hospitales y porque me encanta. Ir allá y poder mejorar por segundos la calidad de vida de una persona que está pasando un momento difícil es muy importante. Siempre hay una palabra de aliento que dar”, había dicho Ayrault en una nota reciente.

Para agendar

Feria

La feria solidaria de la Asociación Civil Voluntades se hará este sábado 7 de mayo de 8 a 20 en el salón de la Capilla Stella Maris, de Posadas. Recaudan donaciones en su sede del Edificio Juan Pablo VII, Santa Fe 1446, segundo piso.