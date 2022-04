Martínez pidió “dejar de interpretar todo en clave de polarización interna”

sábado 16 de abril de 2022 | 6:02hs.

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, pidió ayer dejar de interpretar todo “en clave de polarización interna” y llamó a “salir de ese escenario y hablar de temas de la vida cotidiana y de los temas no resueltos”.



“Tenemos que tomar aire, salir de ese escenario, ponernos en un escenario donde podamos interpretar a la sociedad, hablar con nuestros militantes de los temas que tienen que ver con temas de la vida cotidiana no resueltos por nuestro gobierno y tratar de generar espacios, acercar esas ideas y fortalecer a nuestro gobierno con Alberto y Cristina a cargo”, aseguró Martínez.



En declaraciones a la radio online FM Futurock, el legislador minimizó las diferencias internas en el oficialismo y afirmó: “Me resisto a que todo sea leído en clave de polarización interna porque nos condiciona mucho y vamos a terminar dando mensajes leídos para no cometer errores”.



“Cuanto más hablamos de unidad o de diferencia, cuesta más encontrar un camino que nos permita seguir andando”, aseveró Martínez, al señalar: “Soy de los que creen que no se puede hablar de la unidad de nuestro espacio en tercera persona”.



En ese sentido, el jefe del bloque de diputados del FdT puso de relieve que “tenemos que ser constructores de unidad en cada ámbito donde estamos. Si sentimos que es otro el que tiene que poner la unidad, se complica mucho, pero si todos nos sintiéramos protagonistas de un trabajo armónico con las distintas miradas, sería mas sencillo”.



Para Martínez, “tenemos que sintonizar en esa frecuencia que están todos los argentinos” y consideró que “no hay una única realidad: hay más que nunca una realidad compleja”, al afirmar que “hay una disputa por la distribución del ingreso, no sólo de la Argentina sino también en todo el mundo”.



“El único imprescindible”

A pesar de las palabras de Martínez, Santiago Cafiero volvió a sacudir la interna en una nueva semana caliente para el Frente de Todos. Luego de las declaraciones de Cristina Kirchner del miércoles, el canciller dijo que el presidente Alberto Fernández es “el único imprescindible” en la gestión. Su respaldo alcanzó también a Martín Guzmán: “No veo para nada un ciclo cumplido”, aseguró el canciller sobre el ministro de Economía, cuya continuidad es puesta en duda por las altas cifras de inflación.



En línea con lo que anticipó Fernández tras la derrota electoral del año pasado, Santiago Cafiero no descarta una Paso en 2023, en las que el peronismo tendrá que dirimir diferencias para proponer su candidato a presidente. En un contexto como este quedarían expuestas una vez más las discrepancias latentes dentro del bloque oficialista.



Cafiero recordó que el acuerdo con el FMI contó con un apoyo mayoritario, “incluso dentro del bloque”.



En sintonía con lo anterior, le atribuye el presidente el mérito “de haber generado un acuerdo posible con el Fondo que le permitiera seguir por la senda del crecimiento económico, generación de empleo y achicamiento de las brechas sociales, y también una reducción de la pobreza”.



“El presidente tuvo esa determinación independientemente de las voces encontradas dentro del Frente”, sostuvo, en un aparente mensaje para el cristinismo.