Vaticinan que el Covid pasará a ser un virus más y ya no habrá pandemia

El primer caso de coronavirus en el país fue detectado el 3 de marzo de 2020 y 24 días después se conoció el primero en Misiones. Desde entonces, el virus se comportó de maneras diversas y presentando picos de contagios y muertes en diferentes períodos, los más alarmantes en la tierra colorada sucedieron en junio de 2021 y enero de 2022, aunque en ningún momento pusieron en crisis al sistema sanitario provincial.



Desde hace más de un mes que la tendencia nacional viene en baja en lo que respecta a los casos, pacientes internados graves y de las muertes. A tal punto que Argentina tiene una de las tasas más bajas de mortalidad por cada millón de habitantes de los países de Sudamérica, junto con Uruguay y Paraguay.



Esto se debe, según indican los expertos científicos, a la vacunación anticovid y a los anticuerpos adquiridos por las personas que se contagiaron de la enfermedad. En ese contexto, El Territorio dialogó con Lautaro de Vedia, infectólogo del Hospital Muñiz (en la ciudad de Buenos Aires) y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), sobre la actualidad del virus, la vacunación, nuevas variantes y otras cuestiones relacionadas.



¿Cuál es la situación epidemiológica actual frente al Covid-19?

El número de casos ha bajado sustancialmente, al igual que el número de muertes y de internados en terapia intensiva. Por otro lado, ha aumentado la cantidad de personas vacunadas, así que en este momento estamos en una situación muy favorable, muy positiva.



Por otro lado, las variantes nuevas tienen menos mortalidad; si uno observa, se ve una baja sustancial de las muertes, lo que tiene que ver en parte también con las vacunas.



El número de pacientes en terapia intensiva va disminuyendo, en el Hospital Muñiz, donde yo trabajo, desde hace un mes que no internamos a nadie en terapia intensiva. Veremos cómo se comporta el virus, yo no puedo asegurar que siga así porque pueden aparecer nuevas variantes, pero mientras la gente se siga vacunando, uno ve esto con buena perspectiva.



La disminución de internados y muertes se debe a la vacunación y a variantes que no son tan agresivas, pero ¿también a que mucha gente adquirió inmunidad al contagiarse del virus?

Claro, un componente clave de la inmunidad es haber contraído la enfermedad, en definitiva la vacuna es una simulación de la enfermedad. Mucha gente ha tenido Covid-19 y mucha más de la que creemos y no tenemos en los números porque hay mucha gente que no se testeó. Eso es un componente importante para alcanzar lo que siempre soñábamos que era la famosa inmunidad de rebaño. Si yo tengo anticuerpos y vacuna y viene una variante nueva, igual voy a estar mejor porque siempre algún grado de cobertura hay.



¿Cuáles son las variantes que están circulando en el país?

En este momento de los casos que hay aparece mucho Ómicron, menos Delta, que fue la anterior y tanto nos asustaba, que después no fue tanto. Ahora se están esperando las nuevas variantes de la Ómicron. Por una cuestión evolutiva, lo único que le interesa al virus es persistir él, entonces va desarrollando mecanismos para eludir la respuesta inmune que tenemos nosotros. El virus busca fortalecer su capacidad para contagiar y persistir pero paralelamente va perdiendo esa capacidad de agresión.



Hay países que están volviendo a tener picos de contagio. ¿Cree posible que haya nuevamente restricciones si eso sucede en Argentina?

Leí un artículo en una revista importante que decía que el Covid-19 va a continuar, pero la pandemia no. Seguramente que vamos a seguir teniendo casos, pero no nos van a paralizar en los términos en los que estuvimos al principio.



Hace tres años venía una persona con gripe y no faltábamos todos al colegio o al trabajo, se quedaban en cama y cuando estaban mejor retomaban su vida, va a ser algo parecido con el Covid-19. Por supuesto que tendrá que cuidarse más el que tiene las defensas bajas, quien hace quimioterapia, los ancianos, como es lógico.



Actualmente tenemos hasta una cuarta dosis de la vacuna anticovid. ¿Se está viendo la posibilidad de en algún momento incluirla en el calendario de vacunación y su periodicidad?

Sin dudas eso hay que definirlo, creo que paulatinamente lo vamos a ir ordenando y probablemente será como la vacuna de la gripe. Veremos quiénes son los que se tienen que vacunar, si todos y cada cuánto tiempo.



No descarto que sea una vacuna que se aplique en conjunto, es decir, al mismo tiempo con la antigripal. Veremos, todavía no está definido.



En Misiones se eliminaron los puestos fijos de testeos y vacunación, se testea a los sintomáticos y se vacuna en los Caps. ¿Qué opina al respecto?

Creo que es una medida acorde a estos nuevos tiempos, a esta nueva etapa. Hay que adecuarse a la situación de cada momento y ahora estamos con pocos casos y que no son graves. Antes aparecía una persona con un cuadro respiratorio severo y era Covid-19 seguro, ahora no, los que testeamos no son Covid. No digo que no haya más casos, pero son muchos menos. De a poquito tenemos que ir volviendo a nuestra vida habitual, a la vida que conocimos.



Ahora respecto a la influenza, ¿a qué podría deberse que este año se haya adelantado la aparición de los casos?

No tenemos del todo claro el porqué, probablemente el espacio que fue dejando el Covid-19 hizo que el virus de la influenza se diseminara. Estamos viendo muchos casos e incluso alguno que otro grave, pero tampoco es más que otros años, simplemente se adelantó.



Se notó que este virus atacó más a niños menores de 2 años y se decía que quizás era porque estuvieron su vida encerrados por el Covid y no estuvieron en contacto con otros virus…

Sin dudas. Desarrollamos nuestra inmunidad infectándonos y los chicos siempre se infectan en el colegio, en el jardín. Durante estos años no estuvieron yendo a esos lugares y posiblemente no entrenaron tanto su aparato inmunológico.

Misiones sumó cinco casos de Sars-Cov-2

Como cada viernes, el Ministerio de Salud Pública volvió a difundir el boletín epidemiológico del Covid-19 en Misiones. El reporte marca que entre el pasado sábado 9 y hasta ayer se notificaron cinco casos de la enfermedad que llegó a la provincia en 2020.



Así, abril suma catorce casos y ninguna muerte, ya que ayer tampoco se informaron decesos.



Desde hace poco más de dos años, la tierra colorada acumula 83.961 contagios y 930 fallecidos.



Hasta ayer los casos activos eran 216, de las cuales sólo dos pacientes están internadas terapia intensiva. Los recuperados, en tanto, son 82.815.



Por su parte, el Ministerio de Salud de Nación comunicó que su parte también será semanal y se informará los domingos.

La OMS vigila de cerca las subvariantes de Ómicron

Si bien se redujeron recientemente el número de casos de personas con Covid-19 y los fallecimientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue de cerca a la evolución del coronavirus y la aparición de variantes y sus sublinajes. Ómicron es aún la que predomina en el mundo, y recientemente se detectaron sus sublinajes BA.4. y BA.5, que según la agencia sanitaria de Naciones Unidas no implican que generen cuadros más graves ni que sean más transmisibles que las otras subvariantes que ya avanzaron en su circulación.



La semana pasada se registró el menor número de muertes por Covid-19 desde los primeros días de la pandemia, según la OMS. Sin embargo, advirtió que en algunos países se siguen registrando “picos graves” de casos.



A medida que el coronavirus sigue evolucionando no debemos “perder de vista” sus cambios. El director de la agencia sanitaria global, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo un llamado de atención para los gobiernos sobre la necesidad de que aumenten el número de testeos y de muestras secuenciadas para que los científicos puedan seguir la pista de las variantes existentes e identificar las nuevas a medida que surgen.



Las variantes BA.4 y BA.5 se notificaron en varios países, entre ellos Sudáfrica y algunas naciones europeas, informó la epidemióloga principal de la organización, Maria Van Kerkhove.