María Becerra afianzó su meteórico crecimiento con un masivo show

Como si se tratara de un peldaño más en un camino ascendente sin límites a la vista, que en los últimos tiempos incluyó colaboraciones con las principales figuras de la música latina, un sorprendente paso por el Cosquín Rock y una reciente participación en la gala de los premios Grammy en Las Vegas, la cantante y compositora María Becerra mostró la noche del jueves su show perteneciente al “Animal Tour” ante unas enfervorizadas 15 mil personas en el porteño Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.



Un espectacular escenario en forma de V y con varias plataformas, juegos de pantallas, impactantes luces, llamaradas, bombas de humo, serpentinas y hasta cañones que arrojaban remeras fueron parte de una puesta que puso el tono adecuado a este desembarco de la artista a un gran estadio.



En ese contexto, acompañada por una certera banda y un numeroso cuerpo de baile, María Becerra mostró prácticamente todo el material de “Animal”, su larga duración; repasó algunas canciones de su EP “222” y las composiciones en las que colaboró junto a consagrados artistas latinos, como el caso del colombiano J Balvin, la mexicana Sofía Reyes, la estadounidense Becky G, el dominicano Prince Royce y los locales Tini Stoessel, Lit Killah y Rusherking, quienes aparecieron a través de pistas grabadas.



Pero no faltaron invitados a la gran fiesta de María Becerra y fueron Cazzu, Tiago PZK y FMK, quienes dijeron presente y levantaron la temperatura a una ya de por sí efervescente audiencia.



Así, en poco más de una hora y media de show, la artista desplegó el ancho abanico de géneros que se amparan bajo el difuso concepto de música latina, con fuertes paradas en el pop latino, el reggaetón y la balada.



Con una demora de 50 minutos que aumentó la ansiedad de los fans, quienes sin embargo se entretuvieron tomándose fotos con los celebridades del mundo de los youtubers y tiktokers que estaban en las primeras filas, una pomposa intro de la banda con la sección de vientos al frente preanunció el inicio de la fiesta.



“Acaramelao” marcó el arranque de un recorrido que en sus primeras canciones tuvo predominio del pop. “Hace rato” y “Dejemos que pase” siguieron para luego dar lugar la primera invitada de la noche, una arrolladora Cazzu en “Animal”, que llenó de energía el escenario.



Con “Tú me lo haces fácil”, el cocktail de pop latino viró al funk y trajo aparejado los mejores momentos musicales de una banda que exudó profesionalismo pero transitó mayormente por pasajes convencionales.



En ese sentido, las interpretaciones no mostraron fallas pero tampoco desbordaron imaginación y, en general, apelaron a la grandilocuencia de previsibles pero efectivos solos de guitarra o irrupciones rimbombantes de los vientos. Por su parte, la base de batería y bajo sonó con agradable naturalidad, los teclados y la percusión aportaron lo justo y necesario, y las coristas quedaron desdibujados ante la gran cantidad de pistas de voces grabadas.



Luego de “Tu lady” y “High”. canción a la que presentó como la que marcó “un antes y un después” en su carrera, la bachata tomó el escenario con “Antes de ti” y el aura romántica continuó con “Te espero”, “Hipnotiza” y “En la oscuridad”.



El clima meloso persistió con “Dime cómo hago”, “Perdidamente” y “Episodios”, hasta que “Marte” Y “Felices por siempre” volvieron a levantar el ritmo.



Para el clímax, de marcado corte urbano, quedaron reservadas las intervenciones de Tiago PZK y FMK en “Cazame” y “Tranquila”, respectivamente; y nuevamente como ocurrió con Cazzu, se pudo ver a la mejor versión de María Becerra como intérprete.



Es que fue en los pasajes de interacción con colegas en donde se la notó más suelta en escena, más allá de sumarse al cuerpo de baile en varios momentos, debido a que aún pareciera estar un poco contenida sobre el escenario. También pareciera necesitar ganar mayor seguridad su voz, que si bien transita por algunos tonos elogiosos, cae con frecuencia en excesivas inflexiones latinas y en ciertos mohines facilistas.



“¿Qué más pues?”, con la voz de J Balvin; “Te espero”, con la de Prince Royce; “Mal acostumbrado”, con la de Mau & Ricky; “Miénteme”, con la de Tini Stoessel; y “Wow wow”, con la de Becky G; desataron el goce total de los fans; aunque sumaron más pistas grabadas y plantearon un fuerte contraste con la comentada buena química que se producía entre los invitados presenciales y la protagonista de la noche.



Para los bises quedaron “A solas”, “Mi debilidad” y “Cerquita de ti” que solo reafirmaron que la gran prueba había sido pasada con éxito y que ya podía sumarse una nueva conquista a la venturosa carrera de María Becerra.