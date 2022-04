Discusiones y quejas de turistas por corte de ruta

viernes 15 de abril de 2022 | 6:04hs.

La Ciudad de las Cataratas esperaba con ansias la llegada de la Semana Santa, período de tiempo que viene a dar un respiro a los trabajadores del turismo para afrontar la temporada baja a la espera de las vacaciones de julio. Sin embargo, los ánimos no fueron buenos durante la primera jornada por la interrupción de la normal circulación por la ruta 101 que conecta a la ciudad con el Parque Nacional Iguazú y con el aeropuerto Mayor Eduardo Krause Cataratas del Iguazú. El corte de ruta comenzó alrededor de las 7.15 y se extendió hasta la tarde.



En principio la asamblea que se celebró decidió levantar el corte, cada tres horas, por media hora, pero ante la presión de los turistas y ante la intervención del presidente de los guías de turismo, Ángel Palma, los manifestantes cedieron y levantaron el corte cada hora y media o dos horas.



Fue así que más turistas lograron llegar con mayor comodidad a Cataratas. Pese al corte ingresaron al Parque Nacional Iguazú 3.788 visitantes.



Cerca de 200 personas nucleados en ATE, CTA, la agrupación Unión de Trabajadores de la Educación, Unión Docente Nueva Argentina Misiones, Tribuna Docente y autoconvocados se congregaron en la ruta 101 para exigir al gobierno provincial una recomposición salarial.



Ante la intervención de Palma, abrieron el diálogo cerca de las 9 de la mañana con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, quien elevó una propuesta a los referentes, pero no fue aceptada por los manifestantes.



Mientras los referentes de las bases discutían la propuesta los turistas que tenían turno para visitar Cataratas o volver a sus hogares en algunos de los trece vuelos previstos para este jueves, comenzaron a presionar, primeramente a los efectivos de Gendarmería que estaban en el lugar exigieron que desalojen a los manifestantes y al no lograr respuestas favorables, se dirigieron a increpar a los manifestantes.

Sin medidas de fuerza, se intensificó el cruce entre Posadas y Encarnación