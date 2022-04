La vanguardia de Misiones busca ser inclusiva

viernes 15 de abril de 2022 | 3:00hs.

Las primeras referencias históricas de muchos cócteles están intrínsecamente vinculadas al periodismo. Palabras de un entrevistado, la crónica de cómo trabaja un bartender en un reconocido hotel, una novedad extravagante que consumen las damas del momento, alguna receta, el nuevo hit al que sigue Ernest Hemingway... y mucho más.



En Argentina, la revista Caras y Caretas fue la que presentó a la coctelería local en 1908 como un “arte nuevo”. De allí para acá, puro crecimiento y expansión sin dudas, con influencias cruzadas y toques de revisionismo.



Hoy, con la comunicación más desarrollada, se celebra el Día del Bartender argentino en multiplataformas.



Pero fue gracias a otra publicación que los trabajadores de las barras porteñas se unieron y crearon la fecha. Tal como refleja la Asociación Mutual de Bartender y Afines de Argentina, (Amba), ‘‘en un banquete el 15 de abril de 1941, El Barman Magazine (editado por primera vez en 1935), primer medio gráfico para la actividad gastronómica en Argentina, sienta las bases para la creación de un colectivo de bartenders de Buenos Aires’’.



Los tiempos corrieron y si bien alguna creación de Santiago “Pichín” Policastro vuelve a hacer furor en bares palermitanos o lodges selváticos, lo cierto es que las barras se abrieron a nuevas experiencias. Más allá de las modernas herencias de la tendencia molecular y otros nichos, la actualización se mide por la inclusión.



Por eso, así como ya no es sólo tarea de hombres crear o despachar bebidas, poder ser parte de este universo, no le debería estar vetado a nadie.

Cristian Djunji y Gustavo Irala apuntan al paradigma constructivo. Foto: Natalia Guerrero

En esa línea, en Misiones, desde la Academia de Bartender Gustavo Irala apuntalan a todo el sector gastronómico a dar un salto cuantitativo y cualitativo para mejorar las relaciones.



Es que a partir de este año se incluye en la grilla educativa, un taller enfocado en lenguaje de señas y braille.



Al frente de la escuela formativa, Gustavo Irala plantea que esta iniciativa busca ganar en integración e interacción, apertura y superar limitaciones.



Considerando que es un disparador, resalta que sería ideal este primer paso contagie a muchos otros rubros.



‘‘Sería un puntapié desde la coctelería. Estaría buenísimo que se pueda articular también en lugares y cartas de comida’’, sostuvo.



El taller está abierto a todo público, orientado en una formación que incluye la comunicación con personas ciegas, sordas e hipoacúsicas. De este modo, tendrá un staff multidisplinario de profesores, aptos para desarrollar todos los lenguajes.



La idea surgió de la cotidianeidad misma que viven las personas con una discapacidad.



‘‘Hablando con un amigo ciego me dice: ‘¿Por qué otro me tiene que leer la carta?, o ¿por qué si le pregunto al bartender me dice un par de posibilidades, en vez de todas las opciones de la carta?’ Se siente limitado, entonces estaría bueno que en los bares de Posadas se pueda tener una carta en braille, por ejemplo’’, auguró Irala.



“Yque no sea sólo la indicación a un baño que tenga braille, que sea más amplio, que haya más apertura, por qué no incluirlo en un boliche por ejemplo’’, profundizó.



Con la idea de estrenar esta novedad en la segunda quincena de junio, ya fantasean con futuros talleres inclusivos que tengan en cuenta otros aspectos minoritarios, como en la alimentación: celiaquía, veganismo o en cuanto a la movilidad de las personas, por ejemplo cómo hacer una barra para alguien que usa sillas de ruedas.



Siguiendo los lineamientos de humildad y constante crecimiento que admiran en personalidades como Christian Delpech, por quien bautizaron el aula, tanto Irala como su par Cristian Djunji buscan que los bartender que forman, tengan esos ideales, que responder el qué, cómo, dónde, cuando y por qué de todo lo que ofrece y que investiguen todo el tiempo. Con ese espíritu encaran un nuevo desafío inclusivo que versará sobre coctelería tradicional, de vanguardia, de autor, grosso modo.



A raíz de esta efeméride, la reflexión además trae la admiración del aporte misionero.



‘‘Esto era un oficio, pero hoy se logró llamar una profesión y podemos vivir de nuestra profesión’’, comenzó remarcando el barmanager sobre esta importante fecha local. Recordando que no siempre la mesopotamia estuvo bien posicionada en el mapa nacional, trazó ‘‘antes vivir en esta región era complicado, pero hoy Misiones es la mejor posicionada en coctelería de la región. Tenemos mucha biodiversidad para trabajar y a comparación en Corrientes, por ejemplo, no hay academias como las de acá’’.



Con el boom de bares en la capital misionera, el apuntalamiento del sector turístico en el interior, cada vez son más los espacios que tienen una buena carta, bien presentada de entrada con cócteles internacionales y de autor propios. Aunque hay detalles que quedan por mejorar, el camino ya comenzó y una nueva camada de profesionales está creciendo en distintos puntos de la provincia.



Para ejemplificar este progreso, Irala destacó que no por nada referentes nacionales como Tato Giovanonni -creador del Gin de los Apóstoles, con yerba mate, entre otros-, Inés de los Santos, Fede Cuco, llegan a estas tierras en busca de intercambiar saberes.



Así, la vanguardia de las barras avanza codo a codo con las elites gourmet y demuestra que todavía tiene muchos round de creatividad, sabores y conocimiento por enseñar al mundo.



Como en el Mundial de fútbol, donde hoy parece que las potencias se nublan y la posibilidad está más equilibrada para todos, por qué no la próxima tendencia global en coctelería, tenga origen en la Tierra Colorada. O que la siguiente copa de un torneo internacional venga en manos de una misionera. Hora de agitar los brazos y abrir los paladares.