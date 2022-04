Acusado de matar a su padrastro en Villa Cabello se abstuvo en indagatoria

viernes 15 de abril de 2022 | 6:03hs.

Juan Carlos A. (26), joven acusado de matar a puñaladas a su padrastro Rubén Melgarejo (56) en la chacra 148 de Villa Cabello, fue trasladado ayer al Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, donde completó la audiencia de declaración indagatoria, según confirmaron fuentes del caso a El Territorio.



En sede judicial, el implicado escuchó por parte del juez Ricardo Balor los elementos que tiene la causa hasta el momento y quedó así formalmente imputado por el homicidio. A su turno, se le concedió la posibilidad de dar su versión de los hechos, instancia en la que se abstuvo de declarar.



Por el momento el joven seguirá detenido a la espera de cómo avanza la investigación. La semana que viene empezarán a ser citados los testigos y aún se aguardan los informes de las pericias solicitadas en la escena del crimen, que podrían echar luz sobre lo ocurrido.



Como informó ayer este medio, los hechos ocurrieron el miércoles, entre las 9.30 y 10 de la mañana. Efectivos de la Comisaría Séptima fueron requeridos poco después de las 10.10 en la esquina de las avenidas Blas Parera y Eva Perón en razón de que había un hombre herido de arma blanca.



Al llegar, se toparon con Melgarejo rodeado de manchas de sangre, tirado en el piso con pantalones deportivos, zapatillas y el torso desnudo. Tenía varias lesiones y fue trasladado de forma urgente al Hospital Madariaga, donde finalmente se produjo su deceso cerca de las 13.30.



Por otra parte, en la escena los vecinos señalaron al presunto sospechoso y le dijeron a los uniformados donde se encontraban. Los efectivos subieron así al edificio de viviendas, donde hallaron a Juan Carlos A. quien intentó huir, pero fue alcanzado, reducido y esposado.



Fuentes del caso expresaron que también estaba sin remera y tenía varias manchas de sangre en el cuerpo. Asimismo, desde casa al lugar donde cayó Melgarejo quedaron los rastros del líquido rojo que brotó de su cuerpo.



Sobre el apresado, los vecinos señalaron que presenta un consumo problemático de estupefacientes y que tuvo varios ingresos al Hospital Baliña, aunque no supieron precisar si por rehabilitación o por problemas psiquiátricos. “Soy discapacitado y tengo derechos”, gritó cuando lo detuvieron, según los vecinos.



Por su parte, sobre la víctima, se señaló que era una persona que se hacía temer en el barrio, que no tenía buena relación. También mencionaron consumos problemáticos de alcohol, situación en la que molestaba a los vecinos.



Como informó ayer este medio, Melgarejo estuvo detenido por abusar su hija con discapacidad, con quien vivía en la actualidad pese a la prohibición de acercamiento que pesaba sobre él. La madre de la joven y del detenido, añadieron fuentes judiciales consultadas, vive en situación de calle por lo que no está involucrada en su cuidado.



La muchacha, quien fue encontrada en el allanamiento dispuesto por la Justicia, quedó a disposición del Ministerio de Desarrollo Social. Entre las hipótesis que se manejaban y algunos testimonios de los vecinos, no se descarta que la pelea se haya originado luego de un nuevo caso de abuso contra la joven, pero por ahora la Justicia no puede descartar nada.



Lo claro es que en la casa donde vivía en hombre se inició una pelea, con gritos y desde ahí Melgarejo salió a buscar ayuda hasta que se desvaneció en la parada de colectivos.



“A las 9.40 por ahí empezaron a pelear entre ellos porque eso pasó a las 10 que el señor ya cayó ahí. Empezaron a pelear a los gritos ahí y la vecina de al lado justo vio cuando el chico le encajó la primera puñalada. La última le encajó abajo, cuando estaba en la tierra, y ahí es cuando se rompió el cuchillo. Ahí se ve cómo el señor patinó en el barro y desde allá vino caminando dejando gotas de sangre hasta la parada”, dijo una vecina.