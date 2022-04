Denunció que su hermanastro abusó de ella y sus hermanas

viernes 15 de abril de 2022 | 6:05hs.

“Tardé muchos años en hablar de lo que me hicieron, hasta que lo hice y denuncié, pero siento que la Justicia no hizo nada. Mis tres hermanas también fueron víctimas del mismo violador, pero sigue suelto y quién sabe si no hay más víctimas”, alertó una mujer que el año pasado denunció a su hermanastro por presunto abuso sexual.



Reconoció que aún perduran las secuelas psicológicas y físicas de lo que padeció siendo una niña, al tiempo que lamentó la Justicia no le brindó la contención que esperaba, por lo menos hasta ahora.



Los abusos denunciados se habrían prolongado por tres años, desde los 8 a los 11, cuando pudo escapar de su casa en la zona rural de la localidad de Los Helechos.



El acusado fue identificado como Juan Carlos, actualmente de 40 años, hermanastro de las víctimas por parte de padre.



En diálogo con El Territorio, la mujer precisó que en marzo de año pasado radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría de la Mujer de Oberá, mientras que la causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Uno.



Transcurrido más de un año y sin novedades sobre el avance del expediente penal, la mujer decidió hacer público su caso como último recurso en busca de justicia.



“El daño está hecho. Me marcó para siempre, hay días en que sólo lloro y en varias ocasiones hasta pensé en el suicidio. Tengo cicatrices por dentro y por fuera. En un época de mi vida me cortaba los brazos para sentirme mejor, porque ese dolor me hacía olvidar lo otro que me hicieron. Hoy sigo por mis hijos, pero a veces se hace muy difícil”, reconoció.



Los abusos se habrían producido en circunstancias en que sus padres se ausentaban del domicilio, mientras que sus tres hermanas aún no denunciaron al sospechoso.



“Fue un infierno”

Al momento del primer hecho el acusado ya era mayor de edad y residía en la misma casa que la víctima.



Al respecto, la mujer mencionó que “la primera vez que abusó de mí fue cuando mis padres tuvieron que viajar a Posadas porque mi hermano más chico estaba enfermo. Después aprovechaba cada vez que se quedaba solo con nosotras. Empezó con manoseos y después pasó al acto sexual. Fue un infierno”.



La situación se prolongó por alrededor de tres años, hasta que tuvo edad suficiente para huir de su casa. Para sus padres y sus familiares se trató de un acto de rebeldía, cuando en realidad escapaba de los abusos que padecía a manos de su hermanastro.



“Pasaron los años y traté de encaminar mi vida, pero fue muy duro. Nunca le había contado a nadie lo que me había pasado, hasta que un día, hablando con mi hermana que está en Buenos Aires, me contó que le pasó lo mismo. Después hablamos con nuestras otras dos hermanas y resultó que todas pasamos por eso”, precisó.



Fue entonces que decidió radicar la correspondiente denuncia, al tiempo que sus hermanas aún no hicieron lo propio.



“La que está en Buenos Aires está decidida a denunciar, pero tiene que viajar para hacerlo acá. Las otras dos tienen dudas porque dicen que yo denuncié y no pasó nada. Al contrario, una parte de la familia se ofendió. En realidad tuve muy poco apoyo, como que a veces pienso que mejor me hubiera quedado callada”, reflexionó.



Detalló que en poco más de un año el juzgado interviniente la citó una vez, pero luego no fue notificada sobre ningún avance o resolución, lo que no hace más que incrementar su angustia.



“No sé qué pasó, siento que la Justicia me dio la espalda. Pensé que si lo denunciaba iba a pagar, pero no fue así. También temo que siga abusando de inocentes”, alertó.