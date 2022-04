Los posadeños aprovecharon las ferias para compras de último momento

viernes 15 de abril de 2022 | 6:06hs.

Alta fue la concurrencia de personas a las diferentes ferias francas de la ciudad de Posadas, en su mayoría, a realizar las últimas compras para la elaboración de los platos típicos de la Semana Santa en esta región.



Las catorce ferias abrieron sus puertas ayer de 6 a 13, pero no estarán disponibles este sábado y domingo como habitualmente lo hacen, indicaron desde el municipio capitalino.



Mandioca, quesos caseros, choclos, harina de maíz, fécula de mandioca estuvieron entre los productos más demandados, aunque la carne de cerdo y los huevos de Pascua también fueron muy buscados.



Marilú Kafer es productora de El Soberbio y tiene su puesto en el populoso barrio Villa Cabello. En diálogo con El Territorio ratificó que lo que más vendió fue queso casero (que se le agotó rápidamente), la fécula de mandioca y la harina de maíz. Es que la sopa paraguaya, la torta de choclo y la chipa son de los manjares favoritos de los misioneros y los típicos de la tierra colorada en estas festividades religiosas.



En el puesto de Marilú se conseguía el kilo de fécula de mandioca a 300 pesos, el kilo de harina de maíz a 240 y el kilo de queso fresco a 700 pesos.



“La sequía nos hizo sufrir bastante y ahora llovió bastante, pero las plantas están creciendo muy bien, nos hacía falta”, resaltó la mujer.



Por su parte, Julio Krejci, productor de Olegario V. Andrade, sostuvo: “La venta anduvo bien. Salió mucho el choclo y la cebollita de verdeo, que ahora está creciendo muy bien gracias a la lluvia, que también benefició a la acelga, al repollo, todo lo que sea de hoja”.



Si bien la presencia de los posadeños fue alta, los diferentes productores consultados reconocieron que el sábado pasado el número era mucho mayor. No obstante, las ventas de ayer también fueron provechosas.



“Para mí la feria es una mina de oro, acá nunca te va a faltar la moneda si vos sabés laburar. Traigo mandioca, limón, carne, garrapiñada, queso, huevitos de Pascua, todo lo que puedo juntar traigo”, comentó Lorena Glier, de El Soberbio.



Y en esa misma línea, agregó: “Si bien la gente ya compró bastante antes, estamos vendiendo bastante bien, la verdad que no me puedo quejar”.



En el stand de Lorena, que hace 22 años tiene su puesto en la feria de Villa Cabello, se podía conseguir a 300 pesos el kilo de choclo picado al igual que la espiga, a 500 pesos la docena de huevos rellenos de garrapiñada y huevos de chocolate desde 300 pesos, según el tamaño.



Por otra parte, Javier Fernández y su tocayo Javier Leu son productores de Andrade y aunque la venta en sus puestos no fue masiva, sí admitieron que comercializaron gran cantidad de tomates, morrones verdes y rojos, así como choclo, mandioca y zapallito.



Mientras, en el stand de Mabel Skulski, de Garupá, se ofrecía un sinfín de mermeladas y conservas caseras, como de pepinillos, berenjenas, choclo y pimientos.



La variedad de dulces que la productora hace con productos de su chacra incluye de higo, grosella, naranja, mamón y moras, por nombrar solo algunos.