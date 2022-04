viernes 15 de abril de 2022 | 6:02hs.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, salió a la carga contra el ex presidente Mauricio Macri. “Es un delincuente y debería estar preso”, dijo la referente de los derechos humanos. En ese sentido, criticó el uso de datos biométricos que habría realizado la Ciudad de Buenos Aires.



Del mismo modo, contó: “Cuando me enteré que yo había sido observada pensé en lo mucho que se habrán aburrido”. “Soy una persona mayor, que trabaja para Abuelas. Se meten en la vida privada”, insistió sobre el espionaje de la gestión de Cambiemos.



“Se tenían desconfianza entre ellos también. El delincuente Macri también espiaba a su hermana y a su gente”, remarcó.



“En otros países donde ha habido gobiernos autoritarios como el anterior, no se sabe que hayan montado sistemas de espionaje”, planteó De Carlotto. “Todos los días vamos descubriendo cosas del gobierno anterior que hacen que el presidente sea un delincuente que tendría que estar en la cárcel”, remarcó en diálogo con la radio El Destape.



Además, recordó que “se ha comprobado el robo del Correo y el préstamo del Fondo Monetario Internacional que no sé ni cómo lo vamos a pagar”. “Esta es la Democracia más larga de la historia y hay que defenderla de estos sabandijas. Hay que cuidarla y hay que respetarla”, reflexionó.



Por otro lado, referente de los derechos humanos dio su mirada sobre las internas Gobierno: “Hay que evitar las disidencias que nos distraen”, dijo De Carlotto.