Confirman el cometa más grande jamás descubierto

viernes 15 de abril de 2022 | 6:02hs.

Gracias a las imágenes capturadas por el telescopio espacial Hubble, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa) confirmó que el megacometa llamado Bernardinelli-Bernstein (o también C/2014 UN271) es el más grande alguna vez descubierto.



De esta manera, la enorme roca espacial, que posee 129 km de ancho y se desplaza bordeando el sistema solar a una velocidad de 35.000 kilómetros por hora, supera el récord que tenía el cometa C/2002 VQ94, que tiene 95 km de diámetro.



“Este cometa es literalmente la punta del iceberg de muchos miles de cometas que son demasiado débiles para detectarlos en las zonas más distantes del sistema solar”, dijo David Jewitt, coautor del nuevo estudio que publica The Astrophysical Journal Letters.



“Siempre hemos sospechado que este cometa tenía que ser grande porque es muy brillante a una distancia muy grande. Ahora confirmamos que lo es”, agregó se estima que el megacometa C/2014 UN27 tiene una temperatura de -211 grados Celsius. A pesar de su frígida temperatura, es lo suficientemente cálida para permitir que el monóxido de carbono se convierta en gas y que se libere una llamada coma, o envoltura de polvo.



No resulta tan sencillo visualizar el núcleo de este megacometa.Y no solo porque se encuentra tan lejos. El principal desafío de los investigadores fue lograr identificar la diferencia entre el núcleo de esta roca y la coma que lo envuelve.