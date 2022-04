Putin aseguró que Europa por ahora no tiene alternativa al gas de Rusia

viernes 15 de abril de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin afirmó ayer que Europa no tiene posibilidad “por ahora” de sustituir el gas ruso y acusó a la Unión Europea (UE) de desestabilizar el mercado y provocar subas de precios con su debate sobre el embargo al petróleo y gas ruso.



El mandatario ruso admitió que la sustitución “es posible, pero todavía falta” y “todo el mundo sabe que en estos momentos simplemente no hay volúmenes libres” disponibles que Europa pudiera adquirir como alternativa. “Los países europeos hablan continuamente de prescindir de los suministros rusos, y al hacerlo desestabilizan el mercado y hacen subir los precios”, acusó el presidente ruso.



“Las tentativas de los países occidentales de apartar a los productores rusos, de remplazar nuestros recursos energéticos por suministros alternativos, afectarán inevitablemente al conjunto de la economía mundial”, advirtió Putin.



“Las consecuencias” pueden “ser muy dolorosas, ante todo para los promotores de tal política” agregó.



Estas declaraciones y el anuncio de la reorientación de la energía rusa hacia Asia, se producen cuando los países europeos contemplan ampliar sus sanciones contra los hidrocarburos de Moscú en reacción a su intervención militar Ucrania.



“Partimos del principio de que en el futuro las entregas hacia el oeste van a disminuir”, dijo el mandatario en una reunión de gobierno dedicada al sector energético tras la imposición de sanciones internacionales. Por tanto hay que “reorientar nuestras exportaciones hacia los mercados del sur y este, que crecen rápidamente”, agregó.



“Las empresas rusas de energía son participantes responsables en el mercado mundial, se establecieron con más de una década de trabajo y estricto cumplimiento de sus obligaciones”, recalcó. Según el jefe del Kremlin, que ha exigido que los países, entre ellos todos los de la UE, paguen el gas ruso en rublos, “se observan interrupciones en el desembolso por los suministros de exportación de los recursos energéticos rusos”.



Reanudan la evacuación

Ucrania anunció ayer la reapertura de los corredores humanitarios para evacuar a los civiles de las regiones golpeadas por el conflicto tras una suspensión que el gobierno de Kiev atribuyó a violaciones de Rusia al cese del fuego.



La viceprimera ministra ucraniana, Irina Vereshchuk, indicó en un comunicado publicado en las redes sociales que nueve rutas en el este y en el sur del país van a estar operativas, un día después de su cierre debido a que el gobierno de Volodomir Zelenski estimó que eran demasiado “peligrosas”.



“Los corredores humanitarios en la región de Lugansk (este) van a funcionar a condición de que cesen los bombardeos de las fuerzas de ocupación”, indicó Vereshchuk, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias AFP.



Las autoridades ucranianas instaron a la población de la zona del sudeste de la región del Donbass a que huyan al oeste ante el temor de una ofensiva a gran escala de los rusos para hacerse con el control de las provincias de Donetsk y Lugansk, ocupadas parcialmente desde antes del inicio de la invasión, que ayer entró en su día 50, por milicias prorrusas que reclaman su independencia.



El 24 de febrero pasado, Rusia lanzó una ofensiva militar en Ucrania bajo la justificación de que el gobierno de Kiev venía cometiendo crímenes contra los habitantes de esas dos provincias rusoparlantes a las que, previamente, Moscú había reconocido como Estados independientes.



El reclamo del Kremlin incluye la violación por parte de Ucrania de los Acuerdos de Paz de Minsk, de 2014 y 2015, que obligaban a Kiev a darle a Lugansk y Donetsk, que en sendos referendos votaron por separarse de Ucrania, autonomía y posibilidades de elegir sus propias autoridades regionales.



Ucrania, en cambio, afirma que con la operación militar Rusia pretende arrasar con la cultura y la historia ucraniana, y derrocar a Zelenski para promover que llegue al poder un dirigente cercano a Moscú.



Desde que comenzó el conflicto, más de 4,7 millones de refugiados ucraniano huyeron del país, según las cifras del Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados (Acnur).



Acnur registró 4.736.471 refugiados hasta ayer, 79.962 más que en el conteo del pasado miércoles.



Europa no había registrado una ola de refugiados de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial.



Cerca del 90% de las personas que huyeron de Ucrania desde el 24 de febrero son mujeres y niños, ya que las autoridades ucranianas no permiten la salida de hombres que estén en edad de combatir.



Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cerca de 215.000 personas no ucranianas también huyeron del país, encontrando dificultades a veces para volver a sus naciones de origen, informó la agencia de noticias AFP.



La OIM estima que unas 7,1 millones de personas fueron desplazadas al interior de su propio país.



En total, la guerra obligó a 12 millones de personas a huir de sus hogares, en un país que antes de conflicto tenía 37 millones de habitantes en los territorios controlados por Kiev, lo que excluye la península de Crimea, anexada por Rusia, y las zonas del este controladas por los separatistas prorrusos, sumidas es un sangriento conflicto con la capital ucraniana desde 2014.



Día 50 de conflicto

En el día 50 de invasión rusa, que se cumplió ayer, las fuerzas ucranianas dijeron que atacaron y causaron graves daños al buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, mientras que Moscú señaló que la tripulación tuvo que abandonar la embarcación por un incendio, sin reconocer un ataque. En tanto, los combates se desplazaban al este y a los alrededores de la azotada ciudad de Mariúpol, donde la resistencia continúa.



Un asesor del presidente ucraniano, Oleksiy Arestovich, confirmó en YouTube que “el buque insignia de la flota rusa en el mar Negro tuvo una sorpresa”.



Ahora “arde con fuerza. Y con este mar tormentoso no se sabe cuándo podrán recibir ayuda”, aseguró en una transmisión en la que, además, afirmó que había 510 tripulantes a bordo en el momento del ataque.



El anuncio de Marchenko se sumó al del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas que ayer también indicó a través de YouTube que hasta el momento son 19.900 los militares rusos muertos desde que comenzó la invasión del país, el 24 de febrero pasado.

En cifras

4.736.471 La guerra en Ucrania dejó más de 4,7 millones de refugiados en 50 días. El Alto Comisariado de la ONU para los Refugiados (Acnur), registró 4.736.471 refugiados hasta ayer.

Soluciones alternativas

El presidente ruso pidió que se desarrollen nuevas salidas para los combustibles fósiles producidos por su país, en un momento en que los países europeos están considerando ampliar sus sanciones contra los hidrocarburos de Rusia. ”Se abren a nosotros oportunidades, opciones y caminos alternativos. En cuanto al petróleo, el gas y el carbón rusos, vamos a poder aumentar su consumo en el mercado interior e incrementar la entrega de recursos energéticos a las demás regiones del mundo que realmente los necesitan”, dijo en un discurso sobre el Ártico ruso. Putin no especificó a qué países hacía referencia, pero China, cuyas necesidades en hidrocarburos no dejan de crecer, es fronterizo con Rusia. Un posible embargo sobre el gas ruso es objeto de acaloradas discusiones entre los Estados miembros de la Unión Europea, siendo Alemania uno de los principales opositores a un



cese inmediato de estas importaciones de las que es muy dependiente. La UE, Estados Unidos y Japón han anunciado un embargo sobre el carbón que importan de Rusia.