La ex pareja de Salvio lo acusó de atropellarla y la Justicia investiga el caso

viernes 15 de abril de 2022 | 6:01hs.

El jugador de Boca Eduardo Toto Salvio protagonizó un hecho que es investigado por la Justicia. Magalí Aravena, su ex pareja, denunció que fue atropellada por el futbolista.



El hecho sucedió en el barrio porteño de Puerto Madero, a las 0.50 de ayer. Aravena, de 35 años, declaró que al llegar a la zona vio a su ex pareja con otra mujer dentro de un auto y decidió pararse delante del vehículo porque pretendía dialogar con él. Agregó que el ex Lanús avanzó y la impactó, provocándole un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”, según diagnosticó minutos más tarde el Same.



Mariano Cúneo Libarona, abogado de Salvio, aseguró que ya informaron a la fiscalía sobre el hecho y que el jugador de Boca “está a derecho” tras la denuncia que le realizó su ex pareja.