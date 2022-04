Unidos para crecer

viernes 15 de abril de 2022 | 6:05hs.

Después de la buena llegada que tuvo hace un par de años su academia en el barrio Prosol de Posadas, César Benítez decidió juntarse con otros luchadores y profesores de artes marciales mixtas, con la misión de expandir aún más el deporte en la Tierra Colorada.



El luchador da en su academia clases gratuitas para los jóvenes del barrio, mientras divide su tiempo entre su trabajo como albañil y su entrenamiento como luchados.



Ahora las artes marciales mixtas tendrán un nuevo lugar. En un salón ubicado en la avenida 147 y la calle 170 de Itaembé Miní (local 10 frente a la Casa del Bicentenario), César Benítez dará clases junto a Flavio Acosta, Jorge González, Roberto Benítez y Walter Mazurkevikc.



De esta manera, las artes marciales mixtas continúan con su expansión por Misiones, donde ganó varios adeptos y cada vez son más los luchadores con los que cuenta la provincia.



“Inauguramos una nueva academia con un seminario a cargo de Gean Do Vale, dueño de la franquicia Number One de Brasil, y con el campeón de CFU de Uruguay, Alexander Michael”, contó Benítez acerca de la apertura del local.



A diferencia de su academia en el barrio Prosol, en la que no cobra cuota para poder atraer a más chicos y sacarlos de las calles, el luchador contó que esta es una apuesta diferente.



“Se cobrará una cuota que será para mantener el local, pero queremos que el deporte se expanda”, explicó el luchador.



De esta manera, las practicantes de artes marciales mixtas tendrán un nuevo espacio para practicar el deporte y enfocarse en la posibilidad de competir dentro y fuera de la provincia, como la mayoría de los profesores, que a la par son luchadores.

En la nueva academia pretenden expandir el deporte y generar más luchadores.