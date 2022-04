Ex funcionario correntino hospitalizado tras despistar en Posadas

jueves 14 de abril de 2022 | 11:33hs.

Dos personas resultaron con heridas de consideración al despistar en las últimas horas, con una camioneta en la zona de la rotonda del By Pass de la ruta Nacional N° 12, y fueron derivados de urgencia al hospital Ramón Madariaga de Posadas.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Carlos C. y Carmen P., ambos oriundos de la provincia de Corrientes. El hombre es un ex funcionario correntino, tenia a su cargo la secretaría Obras Públicas durante la gestión del ex intendente Camau Espínola, en Corrientes Capital.

Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control de la camioneta VW Amarok y despistó hacia el costado de la ruta, en una zona de pastizales, quedando a unos diez metros de la cinta asfáltica.

Debido a las heridas sufridas en el despiste, los ocupantes del rodado sufrieron heridas de gravedad, por lo que fueron trasladados de urgencia al hospital Ramón Madariaga.