Tras el reclamo de los turistas liberaron medía calzada por 40 minutos

jueves 14 de abril de 2022 | 10:06hs.

Cientos de turistas se hicieron presentes en el corte de ruta en Puerto Iguazú para exigir la liberación de la calzada y así llegar a Cataratas y al Aeropuerto.

Después de una tensa discusión entre turistas y gendarmería. El comandante Zalazar Jefe del Escuadrón 13 de gendarmería logró que despejen media calzada.

"No puede ser que no nos dejen pasar, tenemos derecho a llegar al aeropuerto. Piensan solo en ellos. Respeto el reclamo pero no es la forma" manifestaron

Por su parte los trabajadores del turismo están indignados "dos años sin trabajar, ahora que podemos nos complican la vida. Esto es pelea de pobre contra pobre, si ellos no quieren trabajar allá ellos. Si yo no trabajo no como", recalcaron

El Ministro Adolfo Zafran se comunicó con los representantes por lo que se aguarda una nueva asamblea.