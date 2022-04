Cuánto sale en pesos comer en el mejor restó del mundo

jueves 14 de abril de 2022 | 6:00hs.

En el foro “The World’s 50 Best Restaurants” está primero el restó danés Noma, que es la nave insignia de la nueva cocina nórdica. Detrás de Noma están el chef René Redzepi y su equipo con propuestas que revolucionaron la gastonomía no sólo de Dinamarca sino también en el resto del mundo. De hecho, conseguir una reserva en ese restaurante puede llevar un largo tiempo debido a la popularidad y renombre que tenía aún antes de aparecer primero en el conteo de “The World’s 50 Best Restaurants”.

Una vez en la mesa, los comensales pueden degustar menúes distintos dependiendo las épocas del año. El “Game & Forest Season” (carne de caza, ingredientes del bosque) se ofrece desde el 23 de septiembre hasta el 18 de diciembre por 4.600 coronas danesas por persona, unos $ 131.385, mientras que el de “Ocean Season” (temporada de frutos del mar) está a 4.700 coronas danesas, es decir, $ 134.243 cada comensal.

Después de una comida con ingredientes nobles de la gastronomía danesa y del mundo llega la hora de la cuenta, y para el bolsillo en pesos puede resultar un poco apabullante (aunque vale la pena, dicen).