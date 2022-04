jueves 14 de abril de 2022 | 6:03hs.

Una llamativa agresión ocurrió ayer por la mañana en Puerto Iguazú cuando un trabajador que habitualmente se desempeña como moto taxi ingresó a una vivienda y luego de decir sinsentidos e invocando a Dios, atacó a la dueña e intentó estrangularla.

El acusado fue identificado como Jorge M., de 43 años. Fue detenido y la principal hipótesis es que actuó bajo los efectos de alguna sustancias o del alcohol.

Según detallaron fuentes de la Policía, el agresor vociferó “yo soy Dios y tengo que matar a toda la humanidad o me tengo que matar yo”, antes de cometer el ataque. Por fortuna la mujer logró escapar y realizó la correspondiente denuncia. Está fuera de peligro.

Voceros detallaron que una comisión policial fue advertida de las circunstancias cerca de las 11.40. Es así que al arribar al domicilio del barrio Mbocay, en el Paraje 2000 Hectáreas, tomaron conocimiento que Jorge casi había ahorcado a la mujer.

Rápidamente detuvieron al señalado y notaron que se encontraba alterado y con el rostro desfigurado. Lo que se cree es que consumió una sustancia alucinógena, por lo cual, previo examen médico, fue alojado en una celda a la espera de determinaciones del Juzgado de Instrucción local.

El intento de asesinato ocurrió en presencia de varios testigos. La mujer que denunció aseguró en diálogo con El Territorio que ya conocía a su agresor y que tiene muy buenas referencias de él.

“Es un hombre trabajador, lo conozco, ayer prestó servicio de mototaxi a una turista que está parando en casa. Cuando llegó no pensé que pasaría nada raro, pero cuando lo vi desorientado y que no decía cosas coherentes me asustó” relato.

Respecto del ataque detalló que “el hombre llegó a casa, saludó y empezó a hablar, dijo que todos tenemos que ir a la iglesia y dijo otras cosas. En un momento dado dijo ‘yo soy Dios y tengo que matar a la humanidad o matarme’ y corría de un lado a otro. Gritaba ‘me tengo que matar’.

Y añadió: “Delante de mi familia me agarró el cuello, pude escapar y llamar a la Policía. Yo creo que estaba bajo los efectos de algo”.

En la desesperación la mujer tomó un teléfono que estaba en el lugar para llamar a la Policía, que resultó ser el celular del agresor. Tras el llamado de auxilio se acercó un patrullero, y detuvieron al violento.