El MPL acordó salario y el Frente Docente continúa la protesta

jueves 14 de abril de 2022 | 6:04hs.

Malestar, denuncias y un acuerdo con uno de los gremios fueron los resultados de una nueva jornada de manifestaciones del Frente de Trabajadores en Lucha por la Educación y docentes autoconvocados. Tras los extensos cortes de ruta que se desarrollaron el último martes y complicaron a miles de vecinos misioneros, durante la mañana de ayer, los grupos de docentes disidentes intentaron volver a manifestarse en distintos puntos de la provincia, lo que fue impedido por la policía provincial.

Al igual que ocurrió con los grupos sociales hace algunas semanas atrás, los efectivos se apostaron en los lugares previstos y evitaron que los docentes lleven a cabo el corte total de la calzada, momento en el que se registraron además forcejeos.

De forma paralela, diferentes sectores económicos y productivos se proclamaron en contra de los cortes de ruta e incluso se presentaron denuncias penales formales.

Asimismo, durante la mañana de ayer, se hizo presente en uno de los lugares convocados para el corte el presidente del Consejo General de Educación (CGE) Alberto Galarza, quien más tarde llegaría a un acuerdo con el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), lo que aseguró la libre circulación en la zona Norte de la provincia. Es la intención planteada desde el gobierno, de permitir la libre circulación en las próximas horas.

En tanto, los demás gremios – que conforman el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha– no adhirieron y convocaron a seguir con los reclamos y medidas de fuerza en distintos puntos de la provincia (Ver Manifestación en Iguazú).

El acuerdo

Ayer, el MPL firmó un acuerdo con los representantes del CGE, en el que se aceptó la propuesta del gobierno provincial de aumentar $400 pesos al salario básico y llevar el salario básico mínimo a $21.920,77 y el salario de bolsillo a $59.520 a partir de mayo. El aumento otorgado en febrero pasado, que despertó el descontento de las partes y desató las protestas fijaba un básico de $21.520.77 y un mínimo salarial de $54.720. Se trata de similar acuerdo que habían rechazado los demás docentes autoconvocados, pero modificando la forma de pago. Aquella propuesta del gobierno fijaba ese aumento en dos tramos, entre mayo y junio.

Además, en el documento firmado por el representante del gremio Rubén Ortíz, se instala la posibilidad de fijar la discusión salarial del sector a través de una ley, que deberá ser propuesta por el gobierno provincial, en conjunto con los gremios para su tratamiento en la Legislatura. Este acuerdo –que consta de ocho puntos - pondría fin a las protestas que se venían desarrollando en la zona de Montecarlo y Puerto Piray.

Entre los ítems, se indica que “la patronal acepta la discusión de una nueva Ley de Grilla Salarial de los Trabajadores de la Educación y a tal fin se realizará la primera reunión el día 22 de abril 2022 en la ciudad de Posadas”.

Luego se resalta que “los trabajadores solicitan un aumento salarial extraordinario. La mesa de diálogo quedará abierta a tal fin. En este marco se establece para el mes de mayo 2022 un incremento del básico del cargo testigo de maestra de grado que pasará a ser de 21.920.77 y un piso de garantía salarial de 59.520 para el de cero años de antigüedad; de 1 a 5 años 60.760, de 6 a 10 años 62.000 y más de 10 años 63. 240. Además de no incluir en ese piso el adicional pasaje que será percibido por fuera del piso de garantía”.

Además, se establece que habrá una “reunión de las partes el miércoles 20 de abril para: elevar el adicional 923 al 15% en el mes de mayo En la medida que se establezca consenso para la aplicación del mismos. El 775 al 10% e incorporar el adicional de pasaje por fuera de la garantía salarial al mes de mayo”, entre otros puntos.

Para todo esto, “el sindicato se compromete a no ejecutar medidas de acción directa y la patronal no impulsará sanciones algunas a los trabajadores del MPL, que participaron de la misma”.

Denuncias y malestar

Los cortes de ruta efectuados por los gremios docentes disidentes despertaron el malestar de conductores, empresarios, comerciantes y trabajadores de diferentes rubros que necesitan circular por las arterias nacionales y provinciales.

En ese marco, se conocieron ayer denuncias penales contra estas manifestaciones. Una de ellas fue realizada por la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), además de otras que se habrían sumado de forma particular.

Al respecto, Juan Manuel Fouce, presidente de la Caemtap, indicó que estos reclamos generan un desabastecimiento, pérdida y la falta del ingreso de dinero, además de mayores costos para los transportistas. La denuncia fue presentada en la jornada del martes ante la Fiscalía de Instrucción del Juzgado Federal.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Fouce manifestó que se harán otras dos denuncias para las jurisdicciones de Oberá y Eldorado.

Asimismo, desde Caemtap recalcaron que no están en contra de las protestas y medidas de fuerzas, sino del corte de ruta, el cual afecta de lleno a su actividad, “hay trabajadores que necesitan llevar sus mercaderías, vender y que necesitaba llegar o que trabaja moviéndose y no puede hacerlo, pero además no puede ganarse el pan”.

Por su parte, también desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) proclamaron “el derecho a la libre circulación de las personas y bienes tal lo establecido en el artículo 140 de la Constitución Nacional”.

“No nos corresponde emitir juicios de valor en relación a la legitimidad de los reclamos, pero nos atañe defender los intereses de los sectores de la producción, servicios, comercio, industria y turismo que se nuclean en nuestra entidad y cuyas actividades se ven permanentemente perjudicadas por estas prácticas naturalizadas que lesionan los derechos a transitar libremente”, resaltaron.

De la misma manera, la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) se expresó y señaló que “sin poner en tela de juicio la validez de sus reclamos o limitar las libertades de los manifestantes, se considera un avasallamiento contra la libertad de libre circulación que poseen todos los argentinos”.

“Si bien se debe respetar el derecho a la libre expresión de quiénes realizan manifestaciones para que sus reclamos sean escuchados, también es necesario que se garantice el libre tránsito, sin dar prioridad a uno sobre otro”, apuntaron.



Manifestación en Iguazú

Los gremios que conforman el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha y docentes autoconvocados indicaron ayer que no adherirán al acuerdo firmado por MPL y llamaron a una manifestación a realizarse hoy en Puerto Iguazú.

Mónica Gurina, referente de CTA Autónoma, expresó a El Territorio que “seguimos firmes y mañana (por hoy) vamos a Iguazú, rechazamos el acuerdo”. Indicó que la diferencia entre el primer acuerdo propuesto y el firmado por MPL “es que esos 400 pesos que nos querían dar en dos cuotas, al MPL le dieron en una sola cuota y le hacen la promesa de que si hay acuerdo, se modificará el adicional que habíamos solicitado”.

“Lo que tiene que garantizar el gobierno es que el código 775 aumente en porcentual, al igual que el 923. Esto elevaría a los que menos tienen que somos las maestras de grado”, recalcó.