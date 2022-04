Día del kinesiólogo: Oscar Márquez, un referente en Eldorado

miércoles 13 de abril de 2022 | 18:00hs.

Oscar Márquez (69) es kinesiólogo y reside en la ciudad de Eldorado. Egresado en la Universidad Nacional de Corrientes, en 1982, es un referente de la profesión en la ciudad y en la provincia ya que fue presidente del Colegio de Kinesiólogos en dos oportunidades.

“Yo nací en Concepción de la Sierra, mi padre era gendarme, pero a los 3 años ya vinimos a Eldorado, por lo que se puede decir que llevo casi toda mi vida aquí”, comienza. “La kinesiología ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, no sólo en cuanto a la tecnología y las distintas especializaciones que surgieron sino también en cuanto a la consideración de la gente en cuanto a nuestra profesión”.

Rememorando sus primeros pasos hizo mención al poco conocimiento por parte de la población en esos primeros años “Cuando nos instalamos con mi mujer – también kinesióloga – en Eldorado, fue muy duro. Para la gente no era una profesión que la tuviera muy en cuenta, pero poco a poco, después de tantos años, la población fue entendiendo la importancia de nuestra profesión y hoy es mucho más común que se acerquen a nosotros”.

En 1989, Márquez ingresó por concurso al sistema de salud pública en el Hospital Samic de Eldorado, donde fue jefe del sector y luego estuvo a cargo del sector de rehabilitación. En una oportunidad también ejerció el cargo de concejal de la ciudad durante un período.

“Mi trabajo en contacto con otros profesionales médicos, con otras especializaciones, me sirvió, y a ellos también, para adquirir conocimientos de sus disciplinas y a su vez que ellos adquieran también elementos de la mía. La práctica profesional nuestra tiene una diferencia con otros especialistas en medicina ya que cuando un paciente realiza un proceso de rehabilitación está en contacto muchas veces. Eso genera un vínculo especial con el paciente por la frecuencia con la que lo tratamos, y ahí el valor humano es imprescindible”.

Al igual que otras profesiones la kinesiología evolucionó al compás de los avances tecnológicos.

“En los últimos 20, 25 años la tecnología avanzó mucho para ayudarnos en nuestro trabajo. Por supuesto que hay equipos que en las ciudades más chicas son imposibles de comprar por sus costos y se encuentran sólo en ciudades más grandes, pero al mismo tiempo las posibilidades de perfeccionamiento, de actualización y de nuevas especializaciones en el área de la kinesiología nos abre un campo muy grande de posibilidades”, culminó.