Dijo que era "Dios" e intentó ahorcar a una mujer en un barrio de Iguazú

miércoles 13 de abril de 2022 | 16:36hs.

Un hecho insólito ocurrió esta mañana en el Paraje 2.000 hectáreas de Puerto Iguazú. Un hombre que trabaja habitualmente como mototaxi y en paralelo hace mandados, ingresó a una vivienda y tras auto catalogarse "Dios" y asegurar a los gritos que debe "matar a toda la humanidad o me tengo que matar" intentó ahorcar a la dueña de casa, que pudo escapar y avisar a la Policía. La fuerza acudió de inmediato y detuvo al implicado.

De acuerdo a la denuncia radicada en la comisaría Tercera, el ataque fue poco antes del mediodía. Los uniformados tomaron conocimiento del hecho a las 11.40 y al llegar a la escena, en el barrio Mbocay, supieron que Jorge M. (43), en estado de ebriedad y tal vez bajo efectos de alguna droga, agredió a una mujer tomándola del cuello.

Fuentes policiales informaron que cuando lo detuvieron notaron que estaba muy alterado por lo que previo exámen médico fue alojado en una celda de la dependencia. El intento de asesinato ocurrió en presencia de varios testigos.

La víctima aseguró que conoce al hombre y tiene buenas referencias, por lo que le costaba creer la violenta secuencia. "Es un hombre trabajador, lo conozco, ayer prestó servicio de mototaxi a una turista que está parando en casa. Cuando llegó no pensé que pasaría nada raro, pero cuando lo vi desorientado y que no decía cosas coherentes me asustó", relató la denunciante.

Con relación al ataque, detalló que "llegó a casa, saludó y empezó a hablar sobre que todos tenemos que ir a la iglesia y otras cosas más. En un momento dado dijo 'yo soy Dios y tengo que matar a la humanidad o matarme' y corría de un lado a otro y gritaba 'me tengo que matar'. Delante de toda la familia me agarró el cuello, pero pude escapar y llamar a la Policía. Yo creo que estaba bajo los efectos de algo".

En la desesperación la víctima agarró el teléfono celular que encontró primero para llamar a la fuerza de seguridad, y resultó que era del agresor. Tras el llamado de auxilio se acercó un patrullero y los efectivos detuvieron al acusado. Más tarde trasladaron a la víctima para que haga la denuncia.