Día del kinesiólogo: Advierten sobre la mala postura a causa de las tecnologías

miércoles 13 de abril de 2022 | 16:25hs.

El especialista en Reeducación Postural Global (RPG), Roger Nedel - que además se desempeña en otro tipo de rehabilitaciones, incluso en pileta climatizada- explicó que “lo que nos está desbordando es el tema de la tecnología, principalmente las computadoras y los celulares, están alterando nuestra postura”.

Y continuó explicando, “estamos viendo ya desde muy jóvenes, chicos que prácticamente están borrando la curvatura fisiológica normal del cuello, en la zona cervical, que es una lordosis, o sea, una curva con la concavidad posterior”.

“Hoy vemos muchas rectificaciones, hasta incluso inversión de curva cervical, producto del descenso de la mirada para la computadora y para el celular, asociado también con hipercifosis, que son dorsos curvos en la zona dorsal. No solamente los adolescentes, sino también la gente grande, obviamente también asociado con problemas visuales, por el brillo de la pantalla de esos elementos electrónicos, eso además provoca dolores de cabeza, mareos, zumbido de oído, visión borrosa, hormigueo en las manos, en cualquiera de los dos lados, y obviamente muchas cervicalgias, que es el dolor a nivel cervical o dorsalgias que es el dolor a nivel dorsal”.

“Pero también tenemos las otras patologías tradicionales, producto también de malas posturas, o de esfuerzos, como las hernias de discos o patologías que provienen de otra etiología, como las escoliosis la hiperlordosis, eso también vemos seguido, y consultas de post quirúrgicos, de rodilla, cadera, esguinces, tendinitis, entre otros”.

Como recomendación, Nedel añadió que siempre es importante acudir al especialista, atender a las derivaciones, “a veces el traumatólogo nos dice que vayamos al kinesiólogo, al especialista en postura, y creemos que con sentarnos bien logramos una buena postura, y eso no es así. Hay que hacer ciertas correcciones, eso es indiscutible, también salir un poco del sedentarismo, sobre todo en los adolescentes, también en los adultos, andar todo el día trabajando no significa que no seas sedentario, debemos hacer alguna práctica deportiva, en lo posible al aire libre, para despejar un poco, hacer una actividad además de física, psicológica, que influye mucho en el aumento del tono muscular, las contracturas”.

También recomendó otras actividades, como yoga o pilates. “que vienen a colaborar con las técnicas kinésicas y postulares” y principalmente cumplir con el tratamiento, “no todas las sesiones son mágicas, no vamos a cambiar las posturas de un día para otro con una o dos sesiones, ser conscientes que hay que cumplir un tratamiento para poder resolver ciertas patologías”.