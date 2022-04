Empresarios de Transportes: “No estamos en contra del reclamo, sino del corte de ruta”

miércoles 13 de abril de 2022 | 12:30hs.

La Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Caemtap), denunció penalmente a las personas que cortan las distintas rutas misioneras. Destacaron que no van en contra del "reclamo legítimo”, pero pidieron que lo hagan de “forma judicial”, ya que la medida de fuerza afecta directamente al transporte de pasajeros.

En ese sentido, Juan Manuel Fouce, gerente de la Caemtap, dio a conocer que la forma de estos reclamos genera un desabastecimiento, pérdida y la falta del ingreso de dinero y mayores costos para los transportistas. Cabe señalar que estas medidas de fuerzas se vienen realizando hace semanas, cuando gremios docentes no aceptaron la oferta salarial del gobierno provincial.

La denuncia fue presentada en la jornada del martes ante la Fiscalía de Instrucción del Juzgado Federal, debido a los constantes cortes de rutas que realizan en su mayoría los docentes en su lucha por mejoras salariales.

En ese contexto, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Fouce manifestó que se harán otras dos denuncias para las jurisdicciones de Oberá y Eldorado.

“Estos cortes de rutas están afectando gravemente el transporte de pasajeros que es una actividad que viene muy mal económicamente desde el arranque de la pandemia del Covid-19 y además viene arrastrando una baja tarifa, la falta de insumos y la inflación como las demás actividades”, señaló e indicó que “la medida que adoptan no permite el trabajo diario, están afectando todos los servicios”.

Según explicó Fouce, “obstaculizar u obstruir el transporte terrestre”, es un delito, es por ello que realizan la denuncia para que la justicia actué y libere la vía de circulación.

Asimismo desde Caemtap, recalcaron que no están en contra de las protestas y medidas de fuerzas, sino del corte de ruta, el cual afecta de lleno a su actividad, “hay trabajadores que necesitan llevar sus mercaderías, vender que necesitaba llegar o que trabaja moviéndose y no puede hacerlo, pero además no puede ganarse el pan”.

“La gente que está reclamando debería ir por el canal judicial y no ir a cortar una ruta, porque o si no le estamos diciendo a la sociedad que el correcto reclamo de cualquier conflicto es cortando una vía de circulación y eso no es así. Eso es un delito, entonces nosotros esperamos que la justicia actúe. Más allá de la legitimidad del reclamo o no, este interés particular o de un grupo está afectando el derecho constitucional de una sociedad que es la libre circulación, la libertad de comercio, la libertad de trabajar, el derecho a la propiedad privada. No estamos en contra del reclamo, todos estamos a favor de los docentes, queremos que se les pague más; sino en contra de la forma; que hagan los reclamos que tengan que hacer, pero no cortando una ruta que perjudica al resto de la sociedad”, sentenció el Fouce.