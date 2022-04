Hogares de Virasoro: testimonio suma más dudas a la causa de muerte de Claudio Flores

miércoles 13 de abril de 2022 | 8:27hs.

Un nuevo testimonio se conoció en las últimas horas. Un niño que vivió dentro del Hogar María de Nazaret de Gobernador Virasoro que cuenta idénticos castigos y tratos de los maltratos ya difundidos, y se agrega la posibilidad del ahorcamiento. Según el expediente, a Claudio nadie lo vio ahorcado, sino que directamente sentado en el piso sin vida. Y la única prueba posible, una bufanda, también se retiró de la escena.

“Yo vivía dentro el hogar, a mi hermano le pegaron, el hijo de la dueña del hogar (en referencia a Sonia Prystupczuk). Él le pegó, yo le quise defender pero no pude, y él también me pegó a mí. Le ‘cazó’ del cuello y le atracó contra la pared, y mi hermano empezó a llorar, yo le quise sacar el brazo de arriba de mi hermano, y él me agarró y me pegó a mí también. Sonia no estaba. El hijo vino, como Hernán estaba jugando con otro amigo en el hogar, él dijo que Hernán tenía que ir a ordenar su ropero, él le dijo que ya iba. El hombre se fue a la pieza y le preguntó por qué no hacía caso, le pegó, le ‘cazó’ del cuello y lo atracó contra la pared”, contaba N.

El niño también contó que un cuidador de nombre Nelson Pintos sería quien “impartía” castigos y sanciones dentro del hogar de varones. “Cuando vinieron los Méndez de Santo Tomé estuvimos aislados quince días, y después tuvimos sanción por un mes. Nelson (Pintos), era quien nos cuidaba con otros orientadores, nos sancionó porque nosotros insultamos a nuestra prima, allá abajo. La sanción era mantenernos encerrados. Sólo podíamos bajar a comer, y subir a encerrarnos a la pieza de nuevo, y no podíamos hablar con ningún amigo”, agregó. “Nelson también nos amenazó, dijo que iba a tirar un ‘mano a mano’ afuera del hogar, a nosotros o a quien sea de nuestra familia, que él no tenía miedo de nadie”, añadió.

Sin testigos

Hoy casi un mes y medio después de haber encontrado muerto a Claudio Florez (14 años) en el hogar del terror, donde en un principio se habló de un supuesto suicidio, la ola de denuncias, llevaron a cambiar caratula a muerte dudosa.

Ayer por primera vez el abogado de la querella Eduardo Etchegaray accedió a los expedientes, donde evidenció notablemente la falta de protocolos; y algo muy llamativo, es que ningún testigo vio a Claudio colgado, ni con nada en el cuello que hiciera notar el supuesto suicidio.

Fue el cuidador Nelson Pintos quién lo encontró, sentado y sin vida, según el relato presentado por la psicóloga Steed y la asistente social Cohen, y que a su lado estaba su hermano menor llorando.

Según el expediente, ningún testigo afirma que Claudio se haya quitado la vida por ahorcamiento.

Como evidencia prueban las fotos, y en una de ellas se puede observar cerca del cuerpo de Claudio, unos auriculares y un peine, en el cuello no tenía nada puesto; si se observan solo 2 marcas cerca de la oreja.

En el mismo parte que escriben de las profesionales detallan que antes de la llamar a la ambulancia llamaron a Sonia Prystupczuk; Cohen llama al hospital "sin respuesta" advierte; seguido llaman al vice director del hospital, pero sin éxito; hasta que en la recepción del hospital atienden. A la policía llamó el chofer de la ambulancia, fueron los últimos en llegar, el hogar estaba lleno de funcionarios.

Se evidencia que la escena nadie respetó. En las fotos de la pericias se ve una bufanda naranja que sugieren, es el elemento que da muerte a Claudio, pero en contrapartida, en una de las fotos, dicha bufanda está en una cama, en tanto que en otra foto la misma bufanda está en otra cama. Nadie lo vio a Claudio con esa bufanda en el cuello.

Otro detalle significativo es que el supuesto elemento, se lo observa con nudo y otra foto sin nudo hecho.

El único elemento secuestrado y "tomado como evidencia", fue la bufanda. Los elementos del dormitorio nadie preservó. La escena fue totalmente "ensuciada".

Según el mismo relato de Pintos, quién lo encuentra dice que Claudio estaba sentado recostado en la pared, con su hermanito de 11 años llorando a su lado, cuando se acerca advierte que Claudio no tenía pulso.

Luego de una reunión de las autoridades deciden que lleven al cuerpo al hospital y que pongan a disposición para su velorio, ya que por orden del fiscal no iban a realizar autopsia.

El Dr. Artigas (médico forense) afirma que fue suicidio; pero al día siguiente recién el fiscal ordena la autopsia. El médico forense afirma que es muerte por asfixia por ahorcamiento, y que no presenta lesiones visibles en la cabeza.

Se advierten varias incongruencias en el expediente. “La verdad está saliendo a la luz” afirma Patricia Ramos, madrina de Claudio Flores.

"Los abogados y los forenses están muy comprometidos con la causa, también está colaborando el staff de intercrimen, quienes ya tienen el expediente en sus manos", señaló Ramos.

Parte del expediente

En la jornada de ayer se tuvo acceso a los expedientes de la causa de la muerte de Claudio Flores (14) del hogar de Virasoro, y las conclusiones son, al menos, llamativas. A continuación parte del expediente:

“El día 22 de Febrero siendo las 16.30 el joven Claudio Flores finaliza su actividad de limpieza diaria y sube a su habitación a realizar ejercicios como lo realiza cotidianamente. A las 16.40 sube su hermano, Josué Flores, luego de salir de la pileta.

Aproximadamente a las 17.15 sube el encargado de turno, Pintos Nelson, a llamarlo para la hora de la merienda, en ese momento lo encuentra a Claudio sentado en el suelo apoyado a la pared que da a la ventana, con la cabeza agachada. Cuando Claudio no responde al llamado, se acerca y ve a Josué llorando. Decide tomarle el pulso a Claudio y se da cuenta de que no tenía.

Inmediatamente activa el protocolo de emergencia avisando a los otros orientadores de lo que estaba sucediendo. Nelson, acomoda el cuerpo acostándolo en el piso y comienza con la maniobra de RCP. Paralelamente a eso el orientador Adolfo llama por teléfono a la Licenciada Cohen María Eugenia de COPNAF para que realice el llamado a la ambulancia. Continuaron las maniobras de RCP por parte de los orientadores Patricio y Adolfo. Nelson baja a planta baja y siendo las 17.16 llama a la coordinadora.

Mientras los policías peritaban, el equipo técnico del COPNAF, la coordinadora de los dispositivos, el juez y la asesora de menores acordaron que sería oportuno que Josué vaya a lo de Amalia, su progenitora.

En el transcurso de las 18.07 hasta las 18.56 asistieron al dispositivo el Fiscal Cazarré y el médico forense dr. Artigas. En ese momento el fiscal toma declaración al encargado Pintos Nelson, ya que fue quien lo encontró.

Luego de una reunión entre el fiscal, el juez y el médico forense se confirmó que la causa de la muerte fue suicidio por ahorcamiento y se retira como elemento de prueba la bufanda que se cree utilizó para concretar el hecho. Una vez finalizada dicha reunión, el Fiscal informa a la coordinadora que no se realizaría la autopsia y, que teníamos el cuerpo a disposición”.