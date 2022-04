Boca festejó de la mano de Benedetto

miércoles 13 de abril de 2022 | 6:05hs.

Boca logró anoche una victoria imprescindible sobre el conjunto boliviano Always Ready, por 2 a 0, con sendas conquistas de Darío Benedetto, para recuperar la autoestima y parte del terreno perdido tras el paso en falso del debut en el grupo E.

Las necesidades de Boca y su empecinamiento por alcanzar la ‘séptima’ de su historial para así convertirse en el más ganador de este trofeo junto a Independiente, que llegó a esa cantidad hace más de 35 años, se encontraron anoche ante un rival sin historia que recién volvió a la primera división de su país en 2019, después de 28 años navegando en el ascenso boliviano.

Para afrontar este compromiso Boca llegó diezmado porque a las numerosas bajas por suspensión que acarrea de la edición anterior de Libertadores se sumó la lesión de Nicolás Figal, lo que dejó sin alternativas de marcadores centrales al hoy en la cuerda floja Sebastián Battaglia.

Por eso debió recurrir a un chico de 20 años como Gabriel Aranda, capitán de la reserva con solamente cuatro partidos en primera con el de ayer (primero en Libertadores) para hacer dupla central con el retornado desde Rosario Central, Gastón Ávila.

Sobre el final de la etapa inicial, Boca ya ganaba por un gol de Darío Benedetto que empujó la pelota sobre la línea de sentencia tras una precisa habilitación de Exequiel Zeballos.

El tanto de Pipa, que está muy lejos de su nivel, ese que había mostrado cuando hace tres años se fue a Europa, llegó por una inspiración de Zeballos, figura de la noche incluso por encima de Fabra y Eduardo Salvio, de buen segundo tiempo, más que por una gestión colectiva que hasta ese momento era muy deficitaria.

Es que desde su modestia, el llamado “PSG boliviano”, por la gran inversión que hizo para esta Libertadores su joven presidente (27 años), Andrés Costa, supo mantenerse en partido hasta que se produjo la expulsión de Ramallo sobre los 44’.

Ya en el complemento Boca se hizo dueño de las acciones estando 11 contra 10, imponiendo más el peso de la jerarquía de algunas individualidades que su inexistente juego colectivo, una larga deuda que este equipo tiene con el fútbol auriazul desde mucho antes que Battaglia asumiera su dirección técnica.

Con todos esos lastres a cuestas, sin embargo, Boca cumplió “con su obligación” y hasta en tiempo de descuento tuvo la oportunidad de ampliar el marcador con un cabezazo del Pipa que ayer, y pese al bajo nivel mencionado, fue pura productividad tocando dos balones en el área rival y destinando ambos a la red del arco defendido por Arnaldo Giménez.

Ahora el Xeneize tendrá dos partidos como visitante, el próximo ante Corinthians y seguidamente la revancha con los bolivianos en los 3.600 metros de altura del estadio Hernando Siles, de La Paz.

Always Ready, que contó ayer con el delantero argentino Marcos Riquelme como titular, está radicado en realidad en la localidad de Los Altos, situada a 4.100 metros sobre el nivel del mar, pero el estadio Municipal de esa comuna no está en condiciones estructurales de albergar partidos de Libertadores y por eso no fue autorizado por Conmebol.

En otro partido de la segunda fecha de la Copa Libertadores, pero por el grupo G, Cerro Porteño también hizo valer su localía y venció 3-1 a Colón.