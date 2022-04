Involucran a policía en intento de secuestro

miércoles 13 de abril de 2022 | 6:05hs.

Una joven de 26 años denunció ante la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú que sufrió un ataque por parte de cinco personas al salir de su trabajo, cerca de las 21 del lunes, en pleno centro de esa ciudad.

Según su testimonio, la esposa, la suegra y la hermana de un efectivo policial, que estaba en el lugar incitando el ataque, intentaron atraparla y meterla en un automóvil contra su voluntad. Detalló que en el lugar había otra persona pero no logró identificarla.

La joven tiene en su poder una orden de restricción para que el policía, identificado como Sergio Nicolás V., no pueda acercarse a ella por lo que, de confirmarse la secuencia, el hombre habría violado la orden judicial.

Es que no se trata de un hecho aislado ya que la joven ya había denunciado al efectivo policial por hostigamiento. Según el relato de la mujer, el uniformado la acosó en la vía pública en varias oportunidades y la amenazó por un conflicto familiar.

“Hoy tengo más miedo que antes, no sé si hoy al salir de mi trabajo me van a volver a atacar”, expresó a El Territorio Antonella F.

La primera denuncia que realizó la joven fue el 18 de marzo de 2021 en el marco de una disputa relacionada a una propiedad que el efectivo policial había vendido a un tercero.

En diálogo con este matutino, Antonella contó que el primer hecho de violencia se habría registrado el 17 de marzo en la vivienda involucrada en el conflicto, ubicada en el barrio 25 de Mayo, propiedad de su pareja, Gastón López.

Por ese hecho, Antonella F. se hizo presente en la Fiscalía del Juzgado de Instrucción Tres de la mencionada ciudad para denunciar un episodio de violencia contra su integridad y repetidas amenazas.

Según sus dichos, Nicolás V., quien prestaría servicio en la Seccional Segunda, la golpeó brutalmente, insultó y la amenazó que la iba a matar si lo denunciaba.

En este contexto, la joven realizó varias denuncias en la fiscalía donde le aseguraron que el efectivo no la volvería a molestar. No obstante, el hostigamiento continúa y el lunes se registró un hecho de violencia en donde estuvo involucrada la familia del policía.

Peligroso antecedente

Sobre lo acontecido el pasado marzo de 2021, Antonella expresó en una conversación con este matutino que el 16 de marzo su pareja “recibió un mensaje de un vecino del barrio 25 de Mayo que decía que la casa que él compartía con su ex pareja y que había dejado a su hijo estaba deshabitada y abandonada”.

Agregó que en ese contexto su pareja le preguntó si ella podía ir con sus suegros “para limpiarla y ponerla en condiciones para ocuparla y vivir ahí”.

Ante aquel pedido, la joven accedió y se hizo presente en el predio al día siguiente. En dicha oportunidad, en un momento dado, mientras sus suegros limpiaban el fondo del terreno, la joven ingresó a la cocina con el objetivo de preparar un tereré cuando de repente escuchó un fuerte golpe en el portón.

Comentó que, apenas unos segundos después, vio ingresar al terreno a un hombre que de inmediato la empujó contra la pared.

“Entró y empezó a insultarme, me dijo que él era la autoridad y que la casa era de él. Y yo le dije ‘pará, yo no tengo nada que ver, el propietario viene a las 12 cuando sale de trabajar, hablá con él’. Entonces él me tomó del cabello, me empujó al piso y puso mi cabeza delante de sus partes íntimas y me dijo que si quería una casa se la tenía que chupar”, revivió la entrevistada.

La joven contó que empezó a gritar y en ese momento se acercaron sus suegros. Entonces el efectivo la tiró al suelo, sacó el arma que tenía en la cintura y amenazó con matar a un niño que estaba en el lugar si no salían de su propiedad.

“Yo tenía una copia del boleto de compraventa y él me arrebató ese papel y llamó a la Policía que llegó en unos minutos. Como el portón estaba cerrado saltaron el portón y al otro lo rompieron. Cuando vieron que mi suegra estaba filmando, una policía mujer le arrebató el teléfono que nunca se lo devolvieron”, aseguró la joven y luego agregó que minutos más tarde los mismos policías que habían acudido a intervenir, “nos echaron y metieron la camioneta de la policía adentro, se quedaron dos o tres policías en la casa y fueron a buscar un perro pitbull para evitar que ingresemos al lugar”.

Reiteradas amenazas

La entrevistada añadió que desde ese día no lograron ingresar a la vivienda y que además recibió reiteradas amenazas. Tal es así que decidió volver a la fiscalía para pedir una copia de su denuncia y exigir nuevamente una perimetral por las amenazas recibidas.

Pero al llegar al lugar, el agresor estaba en el juzgado y al verla, según el relato de la joven, volvió a amenazarla.

“Me vio salir y salió detrás, puso la mano en el arma y me hizo señas. Si bien no me dijo ‘te voy a matar’, yo entendí sus señas. Entré corriendo a la fiscalía y pedí que tomen cartas en el asunto, nadie podía asegurarme que llegaría viva a mi casa”, sostuvo la denunciante.

En relación a ello la joven amplió la denuncia el viernes 26 de marzo de 2021 y luego fue citada para prestar declaración.

“Tengo mucho miedo pero no me voy a callar. Se supone que la Policía está para cuidarnos, sin embargo se cubren entre ellos. Mi familia ya sufrió un femicidio y no quiero ser una víctima más”, aseveró.