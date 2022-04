Constantes actualizaciones de listas preocupan al rubro

miércoles 13 de abril de 2022 | 6:04hs.

Las empresas vinculadas a la venta de materiales para la construcción de Eldorado coincidieron en que la provisión no tiene discontinuidad, pero brindaron una visión diferente al momento de evaluar los aumentos que se viven actualmente.

Paula -de Ferretería Orué- explicó que “en general no tenemos problemas de provisión de materiales, lo que pedimos envían, y tenemos stock de lo que usualmente se vende. En ese sentido, por lo menos en los últimos tiempos no tuvimos inconvenientes y no hay faltantes”.

La trabajadora del local, que además de elementos de ferretería tiene materiales de construcción, también se refirió a los aumentos y apuntó que “depende mucho del material que estemos hablando, algunos aumentaron más, otros menos, pero en los últimos 4, 5 meses el aumento promedio se ubica en el 20 por ciento más o menos”.

“Con cada pedido que hacemos nos llega una nueva lista de precios”, resaltó.

Otra de las empresas consultadas fue la firma Bercomat desde donde uno de los vendedores que está hace 20 años en la empresa, ratificó que no hay faltantes aún.

“No tenemos problemas en materiales de construcción, tenemos stock y las fábricas vienen cumpliendo con los pedidos que hacemos”, manifestó.

Asimismo, agregó: “Hace un tiempo sí hubo faltante temporario de algunas cosas como ser chapas de zinc, pero en este momento no. En cuanto a los aumentos depende mucho del producto, muchos de ellos están atados al precio del dólar y como el dólar mucho no se movió los precios se mantuvieron”.

“Además depende mucho del mercado, hay productos que requieren una rotación más rápida y eso hace que tampoco aumenten tanto porque los materiales no se comen, es decir no son de primera necesidad, y necesitan ser vendidos, y si aumentan mucho no se venden. No te podría dar un porcentaje de aumento porque como te decía depende del producto”, concluyó el empleado del corralón.

Atrasos de hasta 60 días en entregas de materiales demoran construcciones

Alza de precios y faltantes en hierro y chapas de zinc

Recuperación en las ventas en medio de fuertes subas