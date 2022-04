Mbarigüí y una forma de seguir haciendo humor

miércoles 13 de abril de 2022 | 6:00hs.

Con la visión de sumarse a las redes sociales y poder desde las nuevas tendencias comunicacionales apuntalar la revista en papel, Antonio Latreccino celebra los 40 años de vigencia de la revista de humor gráfico Mbarigüí.

Convencido de que las palabras sueltas, las historias efímeras de redes desaparecen, resalta el valor histórico del documento impreso.

En esa línea se manifiesta agradecido con todos los que entienden el esfuerzo de llevar adelante esta empresa de apostar al papel.

‘‘Uno tiene que ser agradecido siempre a los amigos, a quienes acompañan con publicidad, a los colegas que saben que es un esfuerzo... El humor gráfico sigue siendo un acompañamiento, nunca es central pero ya lo dijo alguien en El Territorio: ‘Un Gurí Guazú de repente puede ser un editorial’, puede decir cosas sin decirlo. Se puede decir mucho con una historieta’’, planteó sobre uno de sus icónicas creaciones que hasta hoy se imprime en El Decano.

En estos 40 años, no sólo los gobiernos de turno fueron cambiando, sino también la forma de hacer humor. Y Latre sostiene que su comedia se gesta de un lugar genuino sin ánimo de agredir.

‘‘ Veo revistas viejas donde digo. ‘llego a hacer este dibujo hoy y me van a decir loco’. Cambió todo, con muchas cosas estoy de acuerdo y muchas no. Creo que el humor es una forma de alegrar a la gente, tuve seis juicios y los gané todos porque no eran injurias, era humor. Entonces, el espíritu siempre es humor, si no te gusta, sos un pichado”, resumió.

Con tinte siempre político, aclaró que las ‘gastadas’ a los personajes públicos siempre están fundadas en su gestión.

‘‘Hay que reírse de la situación, de su estado político puro. Jamás nos metimos en la vida privada de nadie, no nos interesa. Nos interesa el gobernante en la función pública’’, aclaró.

Con su impronta se ganó un público que a lo largo de los años sostiene Mbarigüí.

‘‘Llegué a vender 16 mil ejemplares por quincena, más que los diarios en su momento. Era una locura, eran 32 mil ejemplares por mes’’, recordó al tiempo que deconstruye maneras de acercar su ironía a un público más juvenil, absorto en la virtualidad.

“‘Un camino de mil kilómetros comienza con un paso’, esta frase adjudicada a los chinos cobra una realidad que asusta con respecto a nuestra revista, ya pasaron kilómetros y kilómetros de tinta desde aquel número 1, en el cual invité a trabajar a Emilio Juri, Carlos Díaz, Neco Barrios, Carlos Escalada y Alejandro Miravet, éramos jóvenes y el país era otro.Hoy, los colaboradores son otros pero el humor es el mismo.

Para tener en cuenta

LANZADO. El 7 de abril de 1982 salió el primer número de la revista.’’ Jodiendo saqué el primer número que salió ininterrumpidamente ¡durante estos gloriosos 40 años!’’, contó.

ESPLENDOR. Según recordó Latre, en un momento pico, llegó a vender 16 mil ejemplares por quincena, más que los diarios en su momento. Eran 32 mil ejemplares por mes.