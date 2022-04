Tini se tatuó tras la recuperación de su papá

miércoles 13 de abril de 2022 | 6:00hs.

Martina Tini Stoessel mostró en sus redes sociales su nuevo tatuaje con un significado muy emotivo y especial. La cantante publicó una foto ante sus más de 17 millones de seguidores, en la que se la ve de perfil y con su cuello al descubierto. “Te amo”, se lee sobre la piel, escrito a mano alzada.

En Twitter, una usuaria le preguntó sobre el nuevo tatuaje. “Holi Tini Stoessel, no me digas que este ‘te amo’ que te tatuaste lo escribió tu papá con bolígrafo y papel porque me pongo a llorar de la emoción”, la consultó la seguidora. Y la cantante le contestó, confirmando la presunción de su fan.