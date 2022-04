“Las enfermedades tropicales se van extendiendo a otros lugares”

martes 12 de abril de 2022 | 8:32hs.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los mosquitos podrían ser los responsables de una nueva enfermedad que ponga en alerta al mundo, es decir, una próxima pandemia.

“Los arbovirus son, para casi 4.000 millones de personas, una amenaza mortal”, afirmaron desde el organismo internacional, y los más comunes son, “de hecho, algunas de las enfermedades transmitidas por mosquitos más peligrosas del mundo, como el dengue, la fiebre amarilla, el chikungunya y el zika”.

Lo expuesto por la OMS redirige la atención al escenario local, puntualmente Misiones, como zona endémica de dengue y donde se trabaja constantemente para combatir al mosquito transmisor de la enfermedad, el Aedes aegypti.

“Lo que plantea la OMS no es nuevo, lo venimos viendo hace rato. Los mosquitos pueden provocar una nueva pandemia, no tiene que ver con las enfermedades respiratorias que se propagan más rápido, pero sí vemos que casos de dengue, zika, chikungunya que se transmite a través del Aedes aegypti como también por otros mosquitos, como el Aedes albopictus. Sabemos que está en Misiones, pero que no es un vector importante aunque sí transmite un montón de enfermedades”, sostuvo Fabricio Tejerina, director de Vigilancia Epidemiológica y Control de Vectores de la Municipalidad de Posadas.

“La ventana de actividad de los mosquitos se vuelve más amplia en el transcurso del año (mediados de año en adelante), con los fríos más pronunciados el mosquito tiene baja actividad o una gran mortalidad del mosquito aunque sabemos que el Aedes aegypti viven muy bien adentro de las casas”, explicó el biólogo en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

“Por otro lado, en los lugares donde comienza a hacer más calor, se encuentran activos cuando antes no había mosquitos, como por ejemplo en Bahía Blanca. De acuerdo a cómo continúe el calentamiento global en los lugares donde no había mosquitos, comenzarán a aparecer. El brote en La Rioja en 2020 en zona seca, árida, fue muy importante, es decir, las enfermedades tropicales se van extendiendo a lugares donde antes era difícil o no existía”, aseveró.

“En Europa no había casos de dengue y ahora vemos que hay lugares en los que están apareciendo”, advirtió Tejerina.

“Apurar la vacuna”

El titular de Vigilancia Epidemiológica destacó dos conceptos clave: ser observadores de los hechos históricos para evitar catástrofes y acelerar la producción de una vacuna contra el dengue, dolencia también conocida como rompehuesos.

“Hay que estar a la altura de la historia para poder evitar eso que llamamos pandemia, que es una gran cantidad de casos juntos en un montón de lugares del mundo que tiene que ver con la morbilidad y mortalidad de las personas y cómo afecta en la economía”, indicó.

“Los mosquitos causan la muerte de un millón de personas por año, principalmente en África, en poblaciones muy pobres con enfermedades como la malaria. El tema de las enfermedades transmitidas por mosquitos es terrible en esos lugares”, señaló al tiempo que agregó: “Si miramos la historia, muchos insectos y mosquitos han modificado muchas veces el curso de la historia. Si miramos la epidemia de la fiebre amarilla que atacó a toda América, las colonizaciones”.

“Los arbovirus son transmitidos por insectos y uno de los más graves es el dengue. En lo que hay que apurarse es en conseguir una vacuna, es lo único que podría hacer que tenga menor impacto. Como se hizo con el Covid, hay que apurar la investigación y poner más presupuesto en el privado y público para que se avance una vacuna contra el dengue”, reclamó.

Recomendación tras las fuertes lluvias

Con las lluvias recientes en Misiones se prevé un incremento en la población de mosquitos, lo cual genera un riesgo para la salud, de manera que el funcionario Tejerina insistió en las recomendaciones para evitar que se reproduzca el vector.

Por este motivo, resulta fundamental limpiar y vaciar cualquier recipiente que pueda acumular agua, como también es importante destapar los desagües de lluvia de los techos; eliminar el agua de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos, letrinas abandonadas, mantener limpios los patios de las viviendas, recoger los residuos sólidos en predios y lotes baldíos.

Durante todo el año, los agentes municipales trabajan para controlar la reproducción del mosquito transmisor de enfermedades, buscando mejorar la calidad de vida las familias posadeñas, sin embargo, estas tareas deben contar con el acompañamiento de toda la comunidad, señalaron desde la comuna.

Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse a los teléfonos 44-20183 del Instituto Municipal de Vigilancia y Control de Vectores; al 444- 9026 de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano o bien al 0800-888-2483 del Centro de Atención al Ciudadano, de lunes a viernes, de 7 a 19.