Exceso de lluvia: plagas, caminos intransitables y erosión en las chacras

martes 12 de abril de 2022 | 5:52hs.

Ayer a las 9 se registró en Posadas un nuevo récord de lluvia en 24 horas cuando se alcanzó los 138 milímetros. Según relevó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue el registro más lluvioso para un día en Posadas desde abril de 1961. Según el SMN y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria los fenómenos de lluvias torrenciales son frecuentes en la región y podrían volver a repetirse.

Por el momento ya en algunas zonas de la provincia se informó que empezaron a verse algunos problemas propios de épocas lluviosas como caminos intransitables, algunas tierras inundadas y ataque de plagas. Por caso, en la zona Norte en tanto se alertó de la detección de algunos lotes de yerbales con el mal de la tela. Por otro lado, se espera que el caudal de arroyos y ríos vaya mejorando en las próximas semanas, dando alivio a las tomas de agua de cooperativas de varias localidades.

Empieza a llamar la atención

José Olinuk, técnico en agrometereología del Inta Cerro Azul, explicó ayer que las lluvias torrenciales empiezan a ser un fenómeno fuera de lo común en nuestra zona. Aunque recordó que ya hubo otras épocas con precipitaciones más abundantes.

“No es común, me llama la atención, es mucha lluvia para ser que estamos dentro del fenómeno de La Niña. No es récord todavía para el mes, en pleno Niño del año 98 llovió 551,5 milímetros en abril, en este mes estamos en 267 milímetros (hasta las 9 de ayer) pero no deja de ser abundante porque en lo que va de marzo y abril ya llovió 626,7 milímetros que es mucho”, comentó ayer en diálogo con El Territorio.

Consideró sobre las precipitaciones, que se deberán ver en los próximos días si hay afectación sobre cultivos. “El tema es que al caer tanta agua, la infiltración en el suelo es muy lenta. Se está viendo que hay mucha acumulación de agua en los terrenos y luego se dirige a los arroyos o a los caminos. Es para que la gente en las chacras tenga cuidado porque si el suelo está desprotegido la erosión puede ser muy importante”, advirtió.

Enfatizó que “habrá que evaluar después la afectación en los cultivos, porque la intensidad de la lluvia es muy fuerte y el suelo se complica. Igualmente estos fenómenos aunque son un poco raros ya han pasado. En el 91 tuvimos una Niña (sequía) muy intensa con mediciones de 3,9, 65, 69, 80 milímetros, pero en diciembre de ese año cayeron 479,9 milímetros, es un fenómeno que puede darse”.

Según los registros aportados por la Estación Meteorológica de la EEA Inta Cerro Azul, las precipitaciones hasta las 9 de ayer alcanzaron los 148,6 milímetros. En lo que va del mes de abril, se registra un acumulado de 267 milímetros.El promedio habitual para este mes es de 189,1 milímetros.

Males que regresan

El productor yerbatero Jonás Peterson, director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), comentó desde Andresito que “el problema que estoy observando al menos en mi chacra y de mis familiares es la aparición del mal de la tela. Eso nos está preocupando un poco porque si sigue lloviendo no se puede cosechar y eso permite que siga avanzando la enfermedad”, detalló.

En tanto para el productor tabacalero y yerbatero en San Vicente Ángel Ozeñuk, las lluvias hasta el momento son una bendición. Pero alertó que de seguir la frecuencia podrá haber algunas pérdidas por caída de hojas.

“Ahora es como que esto está superando todos los cálculos. Igualmente estas lluvias van a seguir y se necesita que así sea para que los arroyos recuperen los caudales que tenían. Por otro lado, estimamos que puede haber una caída de hojas de yerba mate. Pero en principio la lluvia sirvió para recuperar la brotación”, comentó

Ozeñuk apuntó que actualmente hay algunos productores que están entregando su hoja verde de yerba a unos 55 pesos por kilo.

“Nuestra sugerencia es que de ser posible no vendan porque la yerba tendría que subir a unos 70 pesos por kilo de hoja verde”, consideró.

Desde la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), su presidente Cristian Klingbeil consideró que por el momento no se ven muchos problemas, pero podría haber afectación de algunas plagas de continuar el clima lluvioso.

“En general para el que trabajo bien su chacra, no habrá problemas de erosión. Si tendrá problemas el que dejó terrenos descubiertos, porque el agua cae con mucha intensidad y lava fácilmente los suelos sin vegetación. Hay que promover que la gente no cometa errores con el suelo que pueden ser muy graves. Con el tema hongos todavía no vimos afectación, pero se puede dar si sigue la lluvia”, evaluó.

Más allá del clima, el dirigente agropecuario señaló que observaron con preocupación varios casos de robos de yerba en chacras.

“Son robos hormigas que se van haciendo a los yerbales y lo que molesta es que se dan en una etapa cuando se espera que las plantas se puedan recuperar después de la intensa sequía del verano. Aquí en Guaraní, le robaron por quinta vez a un productor en los últimos años, esta vez fueron unos 3.000 kilos (valuada en unos 150.000 pesos). Son pequeños robos, pero que afectan mucho a las plantas y se arruina el trabajo de fertilización y limpieza que hizo el productor para que la planta pueda brotar”, explicó.

Las ferias también en alerta

José Villasanti, presidente de las ferias francas en Posadas, también consideró que las fuertes lluvias de los últimos días ya empezaron a preocupar a muchos productores que están preparando su producción para la venta de Semana Santa en la capital provincial.

“Ya pasamos al otro extremo. Todo en exceso complica, de golpe pasamos de una sequía a tener agua de sobra. Se pueden complicar algunos cultivos bajo cubierta, porque hay más ataques de hongos, hay mucha humedad”.

Acotó que en las últimas semanas con fuertes tormentas “hubo invernaderos que sufrieron roturas de sus plásticos. Ahora justo muchos se están preparando para llegar a las ferias del miércoles y jueves santo. Ojalá que el tiempo acompañe, porque si llueve se complica también la venta”.



Clima fresco y lluvias podrían ser frecuentes

La comunicadora del Servicio Meteorológico Nacional Cindy Fernández explicó a El Territorio que hasta hoy podrán darse lluvias intensas en la provincia. Y recordó que la frecuencia de precipitaciones todavía se prevé de normal a inferior a lo normal para los próximos meses. En tanto la temperatura se prevé en un promedio normal a fresca para la época otoñal. “Para Misiones las condiciones seguirán muy inestables hasta mañana (por hoy) en un nivel de alerta amarillo. Podrán verse algunas lluvias hacia la mañana del miércoles (por mañana), pero luego el tiempo irá mejorando, se prevén para el resto de los días sol y clima fresco y seco. A más largo plazo, se prevén condiciones de temperatura normales en promedio (frescas) para el trimestre abril, mayo y junio. En cuanto a lluvias, siguen vigentes las proyecciones de precipitaciones de normales a inferiores para Misiones”, comentó. Consideró, en tanto, que “es posible que estos eventos de lluvias muy fuertes se repitan porque son típicos de la región”.

