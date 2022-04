martes 12 de abril de 2022 | 6:05hs.

Una vez culminada la audiencia, aún conmocionada por el veredicto de los magistrados, la madre de Bebe se mostró conforme con el fallo. No quiso dejar la oportunidad para expresar su dolor por la muerte de su vecino, alguien a quien conocía de muy pequeño, pero por sobre todo resaltó que se hizo justicia por su hijo.

“Se hizo justicia sí, parecía que estaba todo en contra de él, pero Dios estuvo en el medio y él sabe que no somos una familia de hacer maldades. Siempre vivimos para el trabajo, para nuestra familia. Él (Bebe) creció en ese barrio, nunca tuvo un antecedente por ser un chico malo y era amigo de este chico. Pasó lo que pasó porque los chicos vinieron hasta su casa y él no aceptó lo que ellos querían”, comentó emocionada la mujer, quien aclaró que el arma secuestrada por la Policía no era un cuchillo y sí un machete pequeño que era utilizado por su esposo y por su hijo para realizar tareas de jardinería.

Consultada por cómo vivió el debate, reconoció: “A veces me sentí indispuesta porque nunca estuve en una situación así, pero Dios estaba viendo todo y nada de lo que se dijo en contra de mi hijo era verdad”.

Y añadió que ni bien escuchó el monto de pena que los jueces decretaron para su familiar, miró al cielo y agradeció con un “amén Señor”.

“Fue un alivio por todos estos años que viene padeciendo por él. No va ser fácil a partir de ahora porque lo que él vivió no es fácil, pero con ayuda de Dios vamos a salir adelante”, cerró la entrevistada.



“Estoy arrepentido”

Antes del breve cuarto intermedio para conocer el fallo, el imputado tuvo por segunda vez en la jornada la posibilidad de decir sus últimas palabras en el debate. Así, previo a dar paso a la exposición de los alegatos de las partes habló por primera vez y volvió a explicar cómo sucedieron los hechos, según su versión. Pero un rato más tarde, antes de conocer su futuro en el proceso, el acusado sostuvo: ”Estoy arrepentido, si tuviera la posibilidad de devolverle la vida a esa persona lo haría hasta con mi propia vida. En ningún momento fue mi intención quitarle la vida a alguien, yo nunca pensé eso, ni siquiera estando drogado o en pedo. Quizás me habré enojado alguna vez, pero jamás pensé en quitarle la vida a alguien”. También añadió que nunca le faltó el respeto a la víctima ni a Elio Cabral, el otro joven implicado en el conflicto aquel 22 de junio de 2018 en San Lorenzo.

Cuatro años de prisión para Bebe Veiga por exceso de legítima defensa