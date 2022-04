El paro del transporte por falta de gasoil inmovilizó 19 puertos

martes 12 de abril de 2022 | 6:02hs.

En las primeras horas del paro nacional del transporte de granos por tiempo indeterminado, organizado por la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), en reclamo al faltante de gasoil, la protesta tiene un alto impacto en 19 puertos cerealeros del país. Así lo confirmó a este medio, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras.

“El paro nos afecta severamente a todas las terminales portuarias. Hoy el ingreso de camiones fue insignificante en comparación con los datos históricos. Esta situación es totalmente ajena a los puertos. Nos daña y perjudica porque no podemos trabajar y operar. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto y brindar garantías que habrá suficiente gasoil y también retrotraer los precios. Todo está en manos del gobierno para solucionar el conflicto lo antes posible”, dijo Idígoras.

El dirigente también recordó que días atrás un grupo de entidades propuso al gobierno que se eleve del 5 al 20% el corte de gasoil con biodiésel, para de esa manera poder enfrentar el actual faltante de combustible que se está registrando en diferentes puntos del país, y que afecta a los productores, contratistas rurales y transportistas en plena cosecha gruesa. Hay que recordar que restan por cosechar más de 6 millones de hectáreas de maíz y más de 14 millones de hectáreas de soja. Se trata de los dos principales complejos exportadores de la Argentina.

Por su parte, Claudio Enri, secretario gremial de la Federación de Transportadores Argentinos, señaló que “el paro tiene un acatamiento grandísimo. Yo diría del 100% de camioneros cerealeros, que no están circulando. No hay camiones viajando con cereales por las rutas. Cualquiera que salga a dar una vuelta por las rutas del cereal, se va a dar cuenta de eso”. Además, precisó que se están realizando asambleas en diferentes puntos del país, pero también aseguró que no habrá cortes de rutas y controles de cargas.